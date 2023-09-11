Антипин о работе с Кинэном: «Мусорками не кидался, но клюшки на тренировке ломал. В раздевалке на выезде он делал все на свой манер, стол в другую сторону двигал»

Виктор Антипин поделился воспоминаниями о работе с Майком Кинэном в «Металлурге».

– Работа с – экстрим или скорее легенды?

– Нет, не экстрим, но это другой хоккейный менталитет. Было очень интересно, особенно в начале карьеры. Он больше психологически действовал на игроков.

Что мне запомнилось – то, как он уделял каждой мелочи внимание. Помню, мы летели в Хабаровск семь часов, и он каждый час проходил по салону самолета и давал игрокам по бутылке воды, чтобы выпивали.

Даже в раздевалке на выезде он делал все на свой манер, мусорку переносил, стол в другую сторону двигал, все это было.

– А мусорками в вас не кидался?

– Мусорками – нет, но клюшки на тренировке ломал. Самая короткая раскатка в карьере была с Кинэном: мы вышли, что-то не получалось немного, пасы неточные. Он клюшку сломал, мы 10 минут откатались, и он нас всех выгнал со льда.

Если сравнивать Кинэна с тем же , то Майк больше мотиватор, больше психологически работал с игроками, – сказал защитник «Трактора» .