Виктор Антипин: «Трактор» рассчитывает побороться за Кубок Гагарина. В солидных командах все ставят перед собой такие задачи»

Виктор Антипин подвел итоги матча против «Локомотива» (2:1 Б).

– Хороший матч. В предсезонных играх существуют какие-то ошибки, технический брак, это нормальная ситуация. Потихоньку все входят в сезон, набирают кондиции.

– Вы забили эффектный гол, расскажите про него.

– Что рассказывать? Бросил, попал, забил.

– Вы постоянно подключаетесь к атакам. Это задача тренерского штаба?

– Сейчас всегда требуют, чтобы играли впятером в атаке и впятером в обороне. Стараюсь тоже подключаться.

– Хочется больше играть в нападении?

– Ты получаешь удовольствие, когда больше играешь с шайбой, чем когда подбираешь ее и выбрасываешь. Конечно, всем хочется так играть, но это зависит от многих факторов.

– Почему вы выбрали именно «Трактор» для продолжения карьеры?

– «Трактор» был заинтересован, я – тоже. Поэтому удалось сойтись на этом. «Трактор» – хорошая команда. Прошлый сезон для нее был не совсем удачный, не знаю по каким причинам.

Хороший тренерский штаб, сильный состав, поэтому сезон должен получиться интересным.

– Сергей Телегин заявил, что задача «Трактора» – Кубок Гагарина. У команды действительно такая цель?

– Все в хороших, солидных командах ставят перед собой такие задачи, и «Трактор» не исключение.

Это команда с историей. Мы рассчитываем побороться за кубок, будем стараться, – сказал защитник «Трактора» Антипин.