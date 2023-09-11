СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо» («Матч ТВ»)

Теги СКА судьи Константин Оленин КХЛ Роман Ротенберг Александр Сергеев Матч ТВ деньги Хоккей

СКА оспорит штраф за критику судейства со стороны Романа Ротенберга.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).

После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

По информации телеканала, юристы клуба будут настаивать на том, что Ротенберг не критиковал судей, а описывал ошибку арбитров Константина Оленина и Александра Сергеева, которые в ситуации «4 на 4» в решающий момент в конце игры позволили «Торпедо» выпустить на лед пятого хоккеиста.

СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)

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6 комментариев

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Ыжык
А за критику после матча в Ярославле когда штраф будет?
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Johanson8987
Рома, хватит. Хватит позора уже. Это ни в какие ворота. Человек система е моё.
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Габорик
А потом ещё взыскать моральный ущерб с КХЛ, а также подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации :)
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Михаил Опякин
Рома, не жми бабло, отобьешь потом
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Сергей Орлов
Бьюсь об заклад, удачно оспорит)
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Евгений Мешков
перепишут регламент за один день
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