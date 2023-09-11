СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо» («Матч ТВ»)

СКА оспорит штраф за критику судейства со стороны Романа Ротенберга.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).

После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

По информации телеканала, юристы клуба будут настаивать на том, что Ротенберг не критиковал судей, а описывал ошибку арбитров и Александра Сергеева, которые в ситуации «4 на 4» в решающий момент в конце игры позволили «Торпедо» выпустить на лед пятого хоккеиста.

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