СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо» («Матч ТВ»)
СКА оспорит штраф за критику судейства со стороны Романа Ротенберга.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Напомним, КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).
После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».
По информации телеканала, юристы клуба будут настаивать на том, что Ротенберг не критиковал судей, а описывал ошибку арбитров Константина Оленина и Александра Сергеева, которые в ситуации «4 на 4» в решающий момент в конце игры позволили «Торпедо» выпустить на лед пятого хоккеиста.
СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)
6 комментариев