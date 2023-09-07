КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

КХЛ оштрафовала СКА за высказывания главного тренера Романа Ротенберга о судействе.

СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После матча Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

«На хоккейный клуб СКА наложен штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны главного тренера команды Романа Ротенберга. После матча «Торпедо» – СКА 6 сентября Ротенберг допустил публичные негативные высказывания относительно судейства прошедшей игры, что стало нарушением пункта 1.24 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ», — сказали в пресс-службе.

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8 комментариев

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Mi4eL
У Романад зарплата 100т.р в месяц. бедняга щас будет 3 месяца отрабатывать (
+7
-2
+5
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Rodgeras
Рома на завтрак больше тратит!
+6
-2
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Nick Crosier
У Романа бомбит.Приятно.
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Ильмир Зайнапов
Правильно
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Aloha-hawaii
Ээм, а мне кажется, или я просто неправильно помню, что когда Разина каждый раз выводили на разговор о судействе, штрафовали именно его, а не Северсталь??... ))
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Roman Roman
Ответ Rodgeras
Рома на завтрак больше тратит!
разок не позавтракает
+1
0
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newyork13
Все понимаем что это все условно.
Он если захочет, в послематчевом интервью, может всю лигу распустить. Так что эти штрафы, все слова
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Олег
Копейки для Ромы. А так-то приятно что его
несёт......😅🤣😂
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