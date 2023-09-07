КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо»

КХЛ оштрафовала СКА за высказывания главного тренера Романа Ротенберга о судействе.

СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После матча Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

«На хоккейный клуб СКА наложен штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны главного тренера команды Романа Ротенберга. После матча «Торпедо» – СКА 6 сентября Ротенберг допустил публичные негативные высказывания относительно судейства прошедшей игры, что стало нарушением пункта 1.24 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ», — сказали в пресс-службе.

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