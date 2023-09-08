Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Должен быть чистый хоккей с честным судейством, хамство и грязь не нужны. Благодарю арбитров, сказавших, что первого удаления не было. Это прогресс»

Роман Ротенберг высказался об игровой дисциплине в СКА.

Сегодня команда проиграла « » (2:3). Во втором периоде СКА за 33 секунды пропустил два гола подряд в меньшинстве после удалений Максима Федотова и Сергея Сапего.

– Кажется, что Никишин по-хамски себя повел после назначения удаления. Что скажете?

– Хамство и грязь в хоккее не нужны. Должен быть чистый хоккей с честным судейством. Хочу поблагодарить арбитров, которые подъехали после первого удаления на и сказали, что этого удаления не было. Это уже прогресс – нужно признавать свои ошибки. Все мы развиваемся.

Судьи будут лучше работать, тренеры – лучше тренировать, хоккеисты – лучше играть. Любые методы хороши для победы, но наша философия – играть честно и работать ногами в любой ситуации. Да, можно лезть под кожу сопернику – это часть спорта. Но не удаляться. Нам нужно убрать удаления – это игровая дисциплина.

Но еще раз скажу – у нас четвертый матч на выезде, у «Локомотива» – третий дома. Знаю, что у них были выходные, они серьезно готовились к матчу с нами. Соперник был свежее. Однако наши ребята на фоне усталости показали качество игры.

Да, были ошибки – мы их разберем, все улучшим. Но если так будем играть, добавим желания, вернутся ноги, будем забивать в пустые ворота – и результат придет. Ждем всех болельщиков в Петербурге на игре со «Спартаком». Это самый важный матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На матче работали главные судьи Алексей Раводин и Денис Наумов.