Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Должен быть чистый хоккей с честным судейством, хамство и грязь не нужны. Благодарю арбитров, сказавших, что первого удаления не было. Это прогресс»
Роман Ротенберг высказался об игровой дисциплине в СКА.
Сегодня команда проиграла «Локомотиву» (2:3). Во втором периоде СКА за 33 секунды пропустил два гола подряд в меньшинстве после удалений Максима Федотова и Сергея Сапего.
– Кажется, что Никишин по-хамски себя повел после назначения удаления. Что скажете?
– Хамство и грязь в хоккее не нужны. Должен быть чистый хоккей с честным судейством. Хочу поблагодарить арбитров, которые подъехали после первого удаления на Илье Федотове и сказали, что этого удаления не было. Это уже прогресс – нужно признавать свои ошибки. Все мы развиваемся.
Судьи будут лучше работать, тренеры – лучше тренировать, хоккеисты – лучше играть. Любые методы хороши для победы, но наша философия – играть честно и работать ногами в любой ситуации. Да, можно лезть под кожу сопернику – это часть спорта. Но не удаляться. Нам нужно убрать удаления – это игровая дисциплина.
Но еще раз скажу – у нас четвертый матч на выезде, у «Локомотива» – третий дома. Знаю, что у них были выходные, они серьезно готовились к матчу с нами. Соперник был свежее. Однако наши ребята на фоне усталости показали качество игры.
Да, были ошибки – мы их разберем, все улучшим. Но если так будем играть, добавим желания, вернутся ноги, будем забивать в пустые ворота – и результат придет. Ждем всех болельщиков в Петербурге на игре со «Спартаком». Это самый важный матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
На матче работали главные судьи Алексей Раводин и Денис Наумов.
Было-не было, это уже не важно.
Хватит плакать по поводу судейства и плохого льда. Не нравится , попробуй свои силы в НХЛ, если конечно ты там кому-то нужен