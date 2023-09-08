Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Должен быть чистый хоккей с честным судейством, хамство и грязь не нужны. Благодарю арбитров, сказавших, что первого удаления не было. Это прогресс»

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Алексей Раводин Роман Ротенберг Денис Наумов Илья Федотов Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игровой дисциплине в СКА.

Сегодня команда проиграла «Локомотиву» (2:3). Во втором периоде СКА за 33 секунды пропустил два гола подряд в меньшинстве после удалений Максима Федотова и Сергея Сапего. 

– Кажется, что Никишин по-хамски себя повел после назначения удаления. Что скажете?

– Хамство и грязь в хоккее не нужны. Должен быть чистый хоккей с честным судейством. Хочу поблагодарить арбитров, которые подъехали после первого удаления на Илье Федотове и сказали, что этого удаления не было. Это уже прогресс – нужно признавать свои ошибки. Все мы развиваемся.

Судьи будут лучше работать, тренеры – лучше тренировать, хоккеисты – лучше играть. Любые методы хороши для победы, но наша философия – играть честно и работать ногами в любой ситуации. Да, можно лезть под кожу сопернику – это часть спорта. Но не удаляться. Нам нужно убрать удаления – это игровая дисциплина.

Но еще раз скажу – у нас четвертый матч на выезде, у «Локомотива» – третий дома. Знаю, что у них были выходные, они серьезно готовились к матчу с нами. Соперник был свежее. Однако наши ребята на фоне усталости показали качество игры.

Да, были ошибки – мы их разберем, все улучшим. Но если так будем играть, добавим желания, вернутся ноги, будем забивать в пустые ворота – и результат придет. Ждем всех болельщиков в Петербурге на игре со «Спартаком». Это самый важный матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На матче работали главные судьи Алексей Раводин и Денис Наумов.

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13 комментариев

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Metallurg111
4 игры сыграли, уже устали бедняжки. Тренер с самой глубокой скамейкой в лиге жалуется на усталость вторую игру подряд… Прошла только неделя со старта сезона, что будет дальше? Готовим поп-корн
+20
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Ми Ша
Рома, это провокация!
Было-не было, это уже не важно.
Хватит плакать по поводу судейства и плохого льда. Не нравится , попробуй свои силы в НХЛ, если конечно ты там кому-то нужен
+3
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+3
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Maxim Shumov
Результат матча необходимо отменить! Игроки системы сильнее устали, сколько в самолете провели! Куда судьи смотрят? Нужно было начинать со счета 3:0 в пользу СКА, что за беспредел??
+3
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Snow11
Тайна льда раскрыта в предидущим посте)))) Не благодарите)))))
+2
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vatto
начало сезона про какую усталость все твердят...
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Б81
Никишину надо сваливать, ну а у Йозе как обычно-виноваты все, кроме него.
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kutavlik
Опять разнылся, танцор!!!! И когда ты уже сам себя уволишь????
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David Rigert
Ответ Metallurg111
4 игры сыграли, уже устали бедняжки. Тренер с самой глубокой скамейкой в лиге жалуется на усталость вторую игру подряд… Прошла только неделя со старта сезона, что будет дальше? Готовим поп-корн
а у него всегда есть оправдание.
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Валерий Сергеевич
Ответ David Rigert
а у него всегда есть оправдание.
И не одно, а целый пакет!
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_abc_
Ответ vatto
начало сезона про какую усталость все твердят...
Кто "все"? По-моему, об усталости твердит только Ромочка и его лизоблюды (хотя лижут они вовсе не блюда).
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memphis
Полное ощущение, что ему пиарщики продолжают писать тексты для прессух. Вроде как болельщики всегда недовольны судьями, условиями на аренах и т.п. Но Ромка счас придет, порядок наведет!
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Михаил Качалов
У Федорки есть всегда отговорки, так и у Ромки.
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Machine Head
Смешно читать о плохом судействе от тренера чья команда играет всегда на мелком фоле - толчки , тычки , провокации. Лучшая защита от нападок - это нападение. Если судья не видел , то и удаления не должно быть .
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