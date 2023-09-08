 Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Мы выхолощены, ноги тяжелые, потому что в самолете живем. Четыре игры на выезде»

Роман Ротенберг высказался после матча СКА с «Локомотивом» (2:3).

– Отличная игра, отличный соперник, замечательная атмосфера на трибунах. Хоккейный праздник.

Нам чуть не хватает свежести забивать в пустые ворота, качество игры хорошее у нас, ждем результат от ребят. Они молодцы сегодня, старались. Здорово сыграл вратарь .

– Много болельщиков из Санкт-Петербурга приехали вас поддержать.

– Огромная благодарность болельщикам. Ждем их дома. Наконец-то будем дома играть.

Четыре игры на выезде, конечно, мы выхолощены, перелеты, ноги тяжелые, потому что мы в самолете живем. Наконец-то будем дома играть, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.