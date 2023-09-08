 Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Мы выхолощены, ноги тяжелые, потому что в самолете живем. Четыре игры на выезде»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Даниил Исаев Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча СКА с «Локомотивом» (2:3).

– Отличная игра, отличный соперник, замечательная атмосфера на трибунах. Хоккейный праздник.

Нам чуть не хватает свежести забивать в пустые ворота, качество игры хорошее у нас, ждем результат от ребят. Они молодцы сегодня, старались. Здорово сыграл вратарь Исаев.

– Много болельщиков из Санкт-Петербурга приехали вас поддержать.

– Огромная благодарность болельщикам. Ждем их дома. Наконец-то будем дома играть.

Четыре игры на выезде, конечно, мы выхолощены, перелеты, ноги тяжелые, потому что мы в самолете живем. Наконец-то будем дома играть, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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14 комментариев

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ser7777
В самолёте живём. Все игры на западе. Кто живёт в самолёте, так это. дальневосточные и сибирские клубы. Сезон только начался а он устал. Нет слов.
+12
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личные рекорды это не хоккей
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Амур с Адмиралом :
Рома а что тогда мы в самолетах делаем ,шашлыки жарим?
+8
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Евгений Кузнецов
Точно. У СКА 4 игры у Локо 3!!!
В этом всё дело)))🤡🤡🤡
+5
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Андрей Котов
Только у СКА же по 4 матча в рамках выезда. Бедные(((
В начале сезона все же устали, скоро плей-офф (нет)
+4
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Холден Колфилд
-Скажите,как Вы подводили свою команду к сезону?
-Ну пораскатывались там ,звенья покрутили....Короче,все по нашей системе "Красная машина."
+4
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Yop-pop
Новая сага
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Рокко Сиффредди
скоро выяснится, что Гальченюк и Маттссон - пивные алкоголики
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Pertinax Gandi
Все ездят на выездные серии
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КараТэ
Суперсерия,Роман! Супер се-ри-я
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Mac Miller
Миллер, куда смотришь? Почему твой клуб в самолётах живёт?
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Юрий Перцев
Надоел уже со своими отмазками,команда не готова,чем занимались в межсезонье не понятно
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_Абырвалг_
Как же утомил этот набриолиненный нытик!
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Юрий Перцев
Ответ Pertinax Gandi
Все ездят на выездные серии
Да смешно даже такое слышать, Амур и Адмирал летают похлеще всех и не скулят
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Даниил Табункин
следующие четыре игры дома, посмотрим
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