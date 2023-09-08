Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Мы выхолощены, ноги тяжелые, потому что в самолете живем. Четыре игры на выезде»
Роман Ротенберг высказался после матча СКА с «Локомотивом» (2:3).
– Отличная игра, отличный соперник, замечательная атмосфера на трибунах. Хоккейный праздник.
Нам чуть не хватает свежести забивать в пустые ворота, качество игры хорошее у нас, ждем результат от ребят. Они молодцы сегодня, старались. Здорово сыграл вратарь Исаев.
– Много болельщиков из Санкт-Петербурга приехали вас поддержать.
– Огромная благодарность болельщикам. Ждем их дома. Наконец-то будем дома играть.
Четыре игры на выезде, конечно, мы выхолощены, перелеты, ноги тяжелые, потому что мы в самолете живем. Наконец-то будем дома играть, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Рома а что тогда мы в самолетах делаем ,шашлыки жарим?
В этом всё дело)))🤡🤡🤡
В начале сезона все же устали, скоро плей-офф (нет)
-Ну пораскатывались там ,звенья покрутили....Короче,все по нашей системе "Красная машина."