Щитов о «Торпедо»: «Критики прикусили языки – команда прибавила в обороне. Говорят, успехи связаны с Козыревым, но Ларионов – вдохновитель, не отходящий от своей игры»

Теги Торпедо Никита Щитов Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Никита Щитов заявил, что критики «Торпедо» прикусили языки.

Команда выиграла три из трех матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

– «Торпедо» производит прекрасное впечатление, во второй год команда Игоря Ларионова выглядит более уверенно и не отходит от своей прежней игры.

Также порадовало, что в первом матче сыграли еще строго в обороне. Против СКА тоже было без грубых провалов.

Такое ощущение, что «Торпедо» прибавило в игре в защите.

– Также Игорь Ларионов открывает очередных молодых игроков.

– Это здорово для развития российского хоккея: «масочники» появляются на льду, тем более в такие ответственные моменты, как игра в большинстве.

Ввести молодого во взрослую команду – большое дело, опытные хоккеисты в этом тоже помогают.

Благодаря хорошей атмосфере игроки спокойно вливаются в состав, без лишней паники. Мало в еще каких клубах так доверяют «масочникам».

Работа со специалистом с таким высоким хоккейным интеллектом, как Игорь Ларионов, помогает раскрывать звезд.

– Все это хороший ответ критикам, которые ждали провала от «Торпедо»?

– Еще рано говорить. Сезон только начался.

Критики пока прикусили языки, но говорят, что прошлогодние успехи во многом связаны с бывшим тренером команды Андреем Козыревым.

Я уверен, что главный вдохновитель – это Ларионов, и он не отходит своей игры, – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

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