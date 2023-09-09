Ларионов о 6:4 с Минском: «Непростая игра. Рады, что «Торпедо» нашло силы вернуться к своему стилю»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над минским «Динамо» (6:4) в КХЛ.

«Непростая игра, которая изобиловала большим количеством брака. Через такие матчи надо проходить, и мы рады, что команда нашла в себе силы вернуться к своему стилю.

Мы стали разнообразнее при выходе из зоны. Стали использовать наши фланги, где у соперника появились бреши из-за их усталости. Может быть, те моменты, которые мы создавали, и были спонтанные, но голы есть голы, и они считаются все», – сказал главный тренер «Торпедо».

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