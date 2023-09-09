Ларионов о словах Вайсфельда, что «Торпедо» мало бросает: «Мы не бросающая команда. Мы за эстетику, чтобы люди получали удовольствие. Начнутся броски – будет пресновато»
Игорь Ларионов прокомментировал высказывание Леонида Вайсфельда о «Торпедо».
Нижегородская команда обыграла минское «Динамо» (6:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Как вы относитесь к высказыванию Леонида Вайсфельда о том, что некоторые хоккеисты «Торпедо», в частности, Ларионов-младший, хорошо играют, но мало бросают по воротам?
– Вы знаете, наша команда вообще-то не бросающая. Мы требуем бросков от Фирстова, Яна, Максимова, Коваленко и еще пары других ребят...
Но мы за эстетику хоккея, за эстетику игры для того, чтобы люди получали удовольствие от тех ходов, которые ребята делают.
А когда начнутся броски, это будет, наверное, слегка пресновато в плане именно эстетики. Но, с другой стороны, это дает непредсказуемость тому или иному игроку. Поэтому мы над этим поработаем.
Нам нужны такие голы, как Миша Орлов забил... Да, мы все улыбаемся, но гол стал решающим в этом матче. Понятно, что соперники смотрят видео. Они изучают нас. И нужно уметь их удивлять.
При этом, если вы видели гол, который забил Фирстов, – это был шедевр.
Вроде и простой гол, но сама по себе передача через бросок на добивание от Атанасова – это то, что отличает хорошего игрока от игрока очень хорошего, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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