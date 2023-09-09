Ларионов о словах Вайсфельда, что «Торпедо» мало бросает: «Мы не бросающая команда. Мы за эстетику, чтобы люди получали удовольствие. Начнутся броски – будет пресновато»

Теги Торпедо Леонид Вайсфельд Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал высказывание Леонида Вайсфельда о «Торпедо».

Нижегородская команда обыграла минское «Динамо» (6:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы относитесь к высказыванию Леонида Вайсфельда о том, что некоторые хоккеисты «Торпедо», в частности, Ларионов-младший, хорошо играют, но мало бросают по воротам?

– Вы знаете, наша команда вообще-то не бросающая. Мы требуем бросков от Фирстова, Яна, Максимова, Коваленко и еще пары других ребят...

Но мы за эстетику хоккея, за эстетику игры для того, чтобы люди получали удовольствие от тех ходов, которые ребята делают.

А когда начнутся броски, это будет, наверное, слегка пресновато в плане именно эстетики. Но, с другой стороны, это дает непредсказуемость тому или иному игроку. Поэтому мы над этим поработаем.

Нам нужны такие голы, как Миша Орлов забил... Да, мы все улыбаемся, но гол стал решающим в этом матче. Понятно, что соперники смотрят видео. Они изучают нас. И нужно уметь их удивлять.

При этом, если вы видели гол, который забил Фирстов, – это был шедевр.

Вроде и простой гол, но сама по себе передача через бросок на добивание от Атанасова – это то, что отличает хорошего игрока от игрока очень хорошего, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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8 комментариев

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Machine Head
Как же повезло Торпедо с тренером ! Господи , если еще такой в лиге думающий , с таким игровым и тренерским интеллектом … Хочу чтобы Торпедо выиграло КГ , хоть я и болельщик Динамо . Но вы всей своей историей давно заслужили трофей . А с таким тренером сам Бог велел брать чашку ! И на фоне Ларионова поставить в один ряд Ротенберга хотя бы в разряд 50 лучших язык не поворачивается .
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barbarian1991
Как будто бы с заголовком проблемы. Не видел цитату Вайсфельда в первоисточнике, но на пресс-конференции ее интерпретировали как "Почему некоторые игроки, например, Ларионов мало бросает?". Торпедо-то в целом бросает нормально, ску перебросали, например.
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Rodgeras
Я против бросков в пузо!
У нас Попов очень мало бросал. Зато сумашедшея реализация была. Под 50%!
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Матроскин52
Профессор акцентировал внимание на качество бросков… в пузо кипера это такая себе история … а вот к голевому моменту, это то что надо… у нас есть парни кто бросает, а кто отдает передачи….
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Rodgeras
Ответ Матроскин52
Профессор акцентировал внимание на качество бросков… в пузо кипера это такая себе история … а вот к голевому моменту, это то что надо… у нас есть парни кто бросает, а кто отдает передачи….
Ещё ни кто за более сто лет истории хоккея пузо кипера не пробивал. Даже без амуниции.
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Валерий Сергеевич
Ответ Machine Head
Как же повезло Торпедо с тренером ! Господи , если еще такой в лиге думающий , с таким игровым и тренерским интеллектом … Хочу чтобы Торпедо выиграло КГ , хоть я и болельщик Динамо . Но вы всей своей историей давно заслужили трофей . А с таким тренером сам Бог велел брать чашку ! И на фоне Ларионова поставить в один ряд Ротенберга хотя бы в разряд 50 лучших язык не поворачивается .
Есть ещё думающий тренер, Андрей Разин! Посмотри на Магнитку, как у них молодёж забивает.
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Machine Head
Ответ Валерий Сергеевич
Есть ещё думающий тренер, Андрей Разин! Посмотри на Магнитку, как у них молодёж забивает.
Дааа. Согласен . Металлург здорово играет в комбинационный хоккей . Разин будучи игроком сам был разносторонним игроком с мозгами .
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Machine Head
Ответ barbarian1991
Как будто бы с заголовком проблемы. Не видел цитату Вайсфельда в первоисточнике, но на пресс-конференции ее интерпретировали как "Почему некоторые игроки, например, Ларионов мало бросает?". Торпедо-то в целом бросает нормально, ску перебросали, например.
Ска вы просто уничтожали . Бойцы Ротенберга пожарили прилично , а вы им пиджачок одели.
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