38-летний Рылов о том, что он самый возрастной игрок КХЛ: «Надо всегда максимально готовиться к играм, тренировкам, к предсезонке. Знать свое тело. Я просто люблю хоккей»

Теги Амур Яков Рылов КХЛ Хоккей

Яков Рылов высказался о статусе самого возрастного игрока Фонбет чемпионата КХЛ.

— Вы самый возрастной игрок КХЛ на данный момент. За счет чего до сих пор держитесь на этом уровне?

— Надо всегда максимально готовиться к играм, тренировкам, к предсезонке в целом. Знать свое тело. Я просто люблю хоккей и играю в него.

— Вы же еще умудряетесь играть в дальневосточном клубе с его длинными перелетами.

— Больше никто не брал (улыбается).

— Но вы как в таком возрасте выдерживаете перелеты через всю страну на протяжении всего сезона? Это же не в составе московского, ярославского или казанского клуба слетать один раз за регулярный чемпионат в Хабаровск и Владивосток.

— Я же говорю: готовиться надо. К каждому выезду, каждой тренировке. Надо свое тело готовить, тогда оно будет тебе помогать. Давайте не будем касаться темы всех перелетов из Хабаровска и обратно, смены часовых поясов и так далее. Я же знал, на что иду, когда подписывал контракт с «Амуром». И после прошлого сезона его продлил — значит, меня такие условия устроили. Поэтому не стоит уделять этому аспекту столько внимания.

— С чем, кстати, связываете то, что сейчас самому возрастному игроку в КХЛ меньше 40 лет?

— Да, лига омолодилась. В прошлом сезоне Кошечкин закончил карьеру в 40 лет, Зарипов — вообще в 42. Планка снизилась. У нас часто смотрят в паспорт. Хотя не понимаю, зачем это, если возрастной игрок еще способен приносить пользу команде. Хотя после 30 лет игроки часто играют лучше, чем в молодости, – сказал защитник «Амура».

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2 комментария

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Machine Head
Яков семь сезонов в Динамо отпахал , как Бог. Яша, спасибо за игру в Динамо . Очень надежный защитник . С таким колоссальным опытом еще пригодится Амуру . Земляк Александра Мальцева .
+3
-2
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SCHENN
А когда-то был одним из самых молодых
+1
0
+1
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