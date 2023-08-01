Яков Рылов высказался о статусе самого возрастного игрока Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Прямо сейчас вы – самый возрастной игрок лиги. Получается это осознать?

– Такое со мной впервые. Не скажу, что ощущения плохие. Хорошо, что мы еще играем! Посмотрим, как на льду этот статус будет отражаться.

– Когда 38-летний хоккеист – самый возрастной в лиге это хорошие новости или плохие?

– Омолаживается лига! Зарипову было 42 года, – 40. Теперь планка понизилась.

– Ветераны в таком случае причитают, что омоложение искусственное, а тренеры с менеджерами смотрят в паспорт.

– Часто смотрят в паспорт. Это правда. Не знаю, зачем, если игрок еще может давать результат. Искусственно вводить молодежь неправильно. Лимитчики же есть, два человека.

Мы все через правило лимитчиков попадали еще в Суперлигу. То, что есть такие слоты для молодых игроков, – это плюс. Но когда я в 20 лет пришел на предсезонку после дебютного сезона – мне сказали, что все, ты больше не молодой, авансы закончились. А у меня в «Динамо» среди конкурентов Трощинский, Ореховский, Скопинцев, Вышедкевич! Вот это я понимаю.

– Вам скажут, что хоккей ускоряется, отсюда и необходимость в его омоложении.

– Хорошо. Покажите, что этот молодой игрок будет быстрее старого! На деле, а не на словах. Докажи для начала, что ты быстрее и сильнее ветерана.

– Когда по ощущениям лично вам в паспорт начали смотреть?

– Даже не знаю, если честно. Наверное, после 35 лет. На самом деле, даже после 30 каждый неудачный сезон – риск выпасть из обоймы. Это мне не очень нравится. 30, 31, 32 года – это же самый лучший возраст для хоккеиста.

– Сергей Мозякин свои лучшие сезоны провел после 30 лет.

– Конечно! Игроки в 28 лет выходят на рынок, а в 30 что, заканчивать уже? Мне это непонятно, – сказал 38-летний защитник « » .