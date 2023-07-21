Зарплата Рылова в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон плюс бонусы (Metaratings)

Теги Амур Яков Рылов КХЛ деньги Хоккей

Зарплата Якова Рылова по однолетнему контракту с «Амуром» составит 15 млн рублей.

Как сообщает Metaratings, в соглашении также есть бонусная часть, связанная с количеством набранных очков.

В июне стало известно, что 38-летний защитник продлил контракт с «Амуром» на один год.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рылов провел 27 матчей в составе хабаровской команды, набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-7», нанес 43 броска по воротам и применил 34 силовых приема.

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