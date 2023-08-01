Рылов о Знарке: «Если он сейчас придет в какой-либо клуб, то сделает его топ-командой. Уверен, он вернется супермотивированный»

Яков Рылов высказался о тренерах Олеге Знарке и Андрее Мартемьянове.

– Вы очень лестно отзывались об Олеге Знарке, мол целенаправленно к нему шли, отмечали что он может и напихать, и подбодрить. А и – давние товарищи. По манере общения есть что-то общее?

– Кстати, я только от вас узнал, что они хорошо знакомы. При этом я ловил себя на мысли, что Знарок и Мартемьянов похожи. По раздевалке, по тренировкам – совпадений очень много. Мотиватор такой же, раздевалку держит, команда-семья. Это есть и у того, и у другого.

– Сейчас мода на спокойных тренеров, придерживающихся демократических принципов поведения в коллективе. Таких, как Игорь Ларионов, например. Тогда как Мартемьянов – старорежимщик. Насколько вам комфортно с такими тренерами?

– Я прошел много тренеров. У меня нет такого, что с кем-то неудобно. Андрей Алексеевич живет в раздевалке, он видит, что происходит. Думаю, что он сделает команду-семью, за счет чего у « » будет и результат.

– Кстати, о Знарке. Не думаете, что как тренер он исчерпал себя?

– Нет. Сто процентов нет. Если он сейчас придет в какую-либо команду, то он сделает ее топ-командой.

– Почему же у него не получилось в « » и «Ак Барсе»?

– У меня есть примерные догадки. Но это мои догадки. Я уверен, что он вернется супермотивированный и принесет пользу команде, которая ему доверится, – сказал защитник «Амура» .