Рылов о Знарке: «Если он сейчас придет в какой-либо клуб, то сделает его топ-командой. Уверен, он вернется супермотивированный»

Теги Ак Барс Амур Спартак Яков Рылов Олег Знарок КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Яков Рылов высказался о тренерах Олеге Знарке и Андрее Мартемьянове.

– Вы очень лестно отзывались об Олеге Знарке, мол целенаправленно к нему шли, отмечали что он может и напихать, и подбодрить. А Знарок и Андрей Мартемьянов – давние товарищи. По манере общения есть что-то общее? 

– Кстати, я только от вас узнал, что они хорошо знакомы. При этом я ловил себя на мысли, что Знарок и Мартемьянов похожи. По раздевалке, по тренировкам – совпадений очень много. Мотиватор такой же, раздевалку держит, команда-семья. Это есть и у того, и у другого. 

– Сейчас мода на спокойных тренеров, придерживающихся демократических принципов поведения в коллективе. Таких, как Игорь Ларионов, например. Тогда как Мартемьянов – старорежимщик. Насколько вам комфортно с такими тренерами? 

– Я прошел много тренеров. У меня нет такого, что с кем-то неудобно. Андрей Алексеевич живет в раздевалке, он видит, что происходит. Думаю, что он сделает команду-семью, за счет чего у «Амура» будет и результат. 

– Кстати, о Знарке. Не думаете, что как тренер он исчерпал себя? 

– Нет. Сто процентов нет. Если он сейчас придет в какую-либо команду, то он сделает ее топ-командой. 

– Почему же у него не получилось в «Спартаке» и «Ак Барсе»? 

– У меня есть примерные догадки. Но это мои догадки. Я уверен, что он вернется супермотивированный и принесет пользу команде, которая ему доверится, – сказал защитник «Амура» Рылов.

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