Светлаков о 2:3 от «Куньлуня»: «ЦСКА пропустил в меньшинстве ненужные голы. Было много моментов в третьем периоде, нужно было реализовывать»
Андрей Светлаков оценил поражение ЦСКА от «Куньлуня» (2:3 ОТ) в КХЛ.
— Пропустили в меньшинстве ненужные голы, это свои ошибки. Было много моментов в третьем периоде, нужно было реализовывать их.
— В прошлом сезоне матчи с «Куньлунем» также складывались тяжело. Какая-то традиция?
— Как может быть традиция проигрывать? Да, неудачно играем в Мытищах второй год подряд. Есть еще игры, чтобы исправить эту ситуацию.
— Изменился ли «Куньлунь» за лето?
— Такая же команда. Играют в агрессивной манере. Много крепких, мастеровитых игроков в команде собраны. Думаю, кардинальных изменений не заметил.
— Настрой на следующую игру?
— Будет дерби с «Динамо». Нужно отдохнуть, подготовиться и с новыми силами в бой, – сказал форвард ЦСКА.
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