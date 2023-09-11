Светлаков о 2:3 от «Куньлуня»: «ЦСКА пропустил в меньшинстве ненужные голы. Было много моментов в третьем периоде, нужно было реализовывать»

Андрей Светлаков оценил поражение ЦСКА от «Куньлуня» (2:3 ОТ) в КХЛ.

— Пропустили в меньшинстве ненужные голы, это свои ошибки. Было много моментов в третьем периоде, нужно было реализовывать их.

— В прошлом сезоне матчи с « » также складывались тяжело. Какая-то традиция?

— Как может быть традиция проигрывать? Да, неудачно играем в Мытищах второй год подряд. Есть еще игры, чтобы исправить эту ситуацию.

— Изменился ли «Куньлунь» за лето?

— Такая же команда. Играют в агрессивной манере. Много крепких, мастеровитых игроков в команде собраны. Думаю, кардинальных изменений не заметил.

— Настрой на следующую игру?

— Будет дерби с «Динамо». Нужно отдохнуть, подготовиться и с новыми силами в бой, – сказал форвард .