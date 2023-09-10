Федоров о замене вратаря в овертайме: «Риск – благородное дело. Это хорошая отработка элемента «4 на 3»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался о том, что снял вратаря в овертайме игры с «Куньлунем».

ЦСКА проиграл китайскому клубу (2:3 ОТ). В начале овертайма команда сняла голкипера Ивана Федотова, заменив его на дополнительного полевого игрока. Через 5 секунд после этого «Куньлунь» забил победный гол в пустые ворота

«Есть возможность, есть определенные действия.

Не знаю, насколько я понимаю, последний наш опыт в этом элементе не был суперудачным. Но мы дорабатываем то, что опять же календарь не дает нам делать на тренировках.

Это хорошая отработка элемента «четыре на три». Есть определенные риски, но риск – это благородное дело», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

ЦСКА проиграл, сняв вратаря в овертайме, в 4-й раз с сезона-2021/22

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RayRay
Всё правильно . Надо отрабатывать такие ситуации в календаре , чтоб в плофф пригодилось .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сидни Кросби 2
Ответ RayRay
Всё правильно . Надо отрабатывать такие ситуации в календаре , чтоб в плофф пригодилось .
Ты думаешь что кто то будет рисковать в ПО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий