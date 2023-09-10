Федоров о замене вратаря в овертайме: «Риск – благородное дело. Это хорошая отработка элемента «4 на 3»

Сергей Федоров высказался о том, что снял вратаря в овертайме игры с «Куньлунем».

ЦСКА проиграл китайскому клубу (2:3 ОТ). В начале овертайма команда сняла голкипера , заменив его на дополнительного полевого игрока. Через 5 секунд после этого « » забил победный гол в пустые ворота

«Есть возможность, есть определенные действия.

Не знаю, насколько я понимаю, последний наш опыт в этом элементе не был суперудачным. Но мы дорабатываем то, что опять же календарь не дает нам делать на тренировках.

Это хорошая отработка элемента «четыре на три». Есть определенные риски, но риск – это благородное дело», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

ЦСКА проиграл, сняв вратаря в овертайме, в 4-й раз с сезона-2021/22