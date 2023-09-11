Пашков о лидерстве «Куньлуня»: «Не сюрприз. Команда собрана с миру по нитке, с легкой предсезонки – вот и быстрый результат. Но это пока ноги легкие»

Теги КХЛ Александр Пашков Куньлунь Ред Стар Хоккей

Александр Пашков высказался о лидерстве «Куньлуня» в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Нравится ли вам старт регулярного чемпионата КХЛ-2023/24?

– Да, начало довольно резвое. Много неожиданных результатов и голов. А вот качество хоккея можно обсуждать, оно вызывает вопросы. Но в любом случае сравнить его не можем, не играя с Европой и Америкой.

– Запад, в отличие от прошлого сезона, возглавляет не родное для вас московское «Динамо», а «Куньлунь» и «Торпедо». Сюрприз?

– «Динамо» в этом сезоне, насколько понимаю, поменяло подготовку, пока мы присматриваемся к команде. А лидерство «Куньлуня» – не сюрприз. 

Китайская команда собрана с миру по нитке, с легкой предсезонки – вот и получите быстрый результат. Но это пока ноги легкие. А потом, подозреваю, будет повторение, например, «Амура» времен Йортикки, который к Новому году останавливался, – сказал олимпийский чемпион.

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