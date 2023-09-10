Федотов сыграет с «Куньлунем» с первых минут. Дисквалифицированный ИИХФ вратарь попал в старт ЦСКА 2-й раз подряд
Иван Федотов проведет третий матч за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.
Вратарь попал в стартовый состав армейцев на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем».
Федотов провел две игры в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.
В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе, а в последнем матче с «Нефтехимиком» он одержал 1-ю победу в сезоне (5:1), отбив 12 из 13 бросков.
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.
Тардиф о 2-м матче Федотова: «Еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ завтра обсудит это»
В принципе из таких людей и вырастают преступники. Сегодня тебе плевать на спортивный закон, а завтра на законы страны, потому что "А чо ты мне сделаешь"
когда вообще НХЛ подпадала под юрисдикцию ИИХФ (в отличии от КХЛ)?
Вам на Матч ТВ в "Есть тема" наверное рассказали уже все, так что поделитесь плиз.
-Отключим газ!" (с)
ноют про "права".
Не получилось сломать Россию силой и они включили жалкие потуги - ну встаньте перед нами на колени, это же по "международному праву" стоять так перед нами.