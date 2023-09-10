Федотов сыграет с «Куньлунем» с первых минут. Дисквалифицированный ИИХФ вратарь попал в старт ЦСКА 2-й раз подряд

Иван Федотов проведет третий матч за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

Вратарь попал в стартовый состав армейцев на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с « ».

Федотов провел две игры в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, пропустил все 5 шайб.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе, а в последнем матче с «Нефтехимиком» он одержал 1-ю победу в сезоне (5:1), отбив 12 из 13 бросков.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

Тардиф о 2-м матче Федотова: «Еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ завтра обсудит это»