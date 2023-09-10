Федотов сыграет с «Куньлунем» с первых минут. Дисквалифицированный ИИХФ вратарь попал в старт ЦСКА 2-й раз подряд

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Иван Федотов проведет третий матч за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

Вратарь попал в стартовый состав армейцев на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем».

Федотов провел две игры в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе, а в последнем матче с «Нефтехимиком» он одержал 1-ю победу в сезоне (5:1), отбив 12 из 13 бросков.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

Тардиф о 2-м матче Федотова: «Еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ завтра обсудит это»

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40 комментариев

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Savardus
Какие отсроумные тут комментаторы понабежали, которые на одном месте вертели нормы права, просто потому, что "А чо Вы нам сделаете".

В принципе из таких людей и вырастают преступники. Сегодня тебе плевать на спортивный закон, а завтра на законы страны, потому что "А чо ты мне сделаешь"
+51
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+35
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riverman1980
Ответ Savardus
Какие отсроумные тут комментаторы понабежали, которые на одном месте вертели нормы права, просто потому, что "А чо Вы нам сделаете". В принципе из таких людей и вырастают преступники. Сегодня тебе плевать на спортивный закон, а завтра на законы страны, потому что "А чо ты мне сделаешь"
Странно, а когда НХЛ регулярно плюет на ИИХФ такие как ты всегда в восторге ))
+24
-15
+9
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Savardus
Ответ riverman1980
Комментарий удален пользователем
Конкретные примеры можно, когда НХЛ плевала на документально подкрепленные юридические нормы ИИХФ?

когда вообще НХЛ подпадала под юрисдикцию ИИХФ (в отличии от КХЛ)?

Вам на Матч ТВ в "Есть тема" наверное рассказали уже все, так что поделитесь плиз.
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Nanip
Опять будет штраф 500 тугриков и жёсткое предупреждение? Как же страшно
+11
-6
+5
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Nanip
Ответ Михаил Блинов
Основные штрафы и санкции будут после всех судов и я не удивлюсь если с ЦСКА снимут очки во всех матчах в которых принимал участие Федотов
КХЛ будет на это до лампочки, ибо они уже переписали регламент, где вписали, что игрок который подал аппеляцию имеет право играть
+6
-2
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Savardus
Ответ заблокированному пользователю
В своё время Гаагский "суд" решил расследовать преступления американских военных в Ираке, так Трамп (тогда был президентом) заявил, что США этот суд не признают и если они дёрнуться, то будут уничтожены. И, о чудо, "суд" больше не слышно и не видно. Так что это ИИХФ надо бояться попасть под юрисдикцию НХЛ, что-бы их не раздавили как насекомых.
О, типичный лицемер- консерватор. Так то американцы плохие, бездуховные, без скреп и ваще загнивают, но вот давайте делать как они! Они наш моралный ориентир! Почему? потому что в конкретном споре очень удобно переобуваться
+11
-7
+4
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Алексей Зяблов
Ответ Михаил Блинов
Основные штрафы и санкции будут после всех судов и я не удивлюсь если с ЦСКА снимут очки во всех матчах в которых принимал участие Федотов
в какой лиге? французкой или немецкой?)))))
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punker18
"-А если не будут брать?
-Отключим газ!" (с)
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Uriy walmart
Ответ riverman1980
Сейчас смешно вспоминать, как спортсрушные либералы обещали хоккейный армагеддон, если Федотов будет играть ))
Так он и грядет
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Savardus
Ответ заблокированному пользователю
Ты выглядишь жалким русофобом. Не получилось у вас сломать Россию силой и вы включили жалкие потуги - ну встаньте перед нами на колени, это же по "международному праву" стоять так перед нами.
Я в своей жизни заплатил в бюджет своей родины налогов побольше тебя уж точно, и поменьше сем Вы обделал подъездов, судя по стилю Вашего общения. И по себе людей не судят, кто-то там должен на коленях стоять. Если Вы так привыкли зарабатывать всё в жизни, это не значит, что все такие же
+10
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Александр Василич
Ответ заблокированному пользователю
Игорь Есмантович сделал гениальный пиар-ход - теперь ЦСКА самый популярный клуб в мировом хоккее - за ним теперь следят все, от простого болельщика в российской глубинке, до президентов ИИХФ и НХЛ. Браво, Игорь Вячеславович! Правильно говорят, если человек талантлив, то он талантлив во всём - и как руководитель и как пиарщик.
Дурак он, а не руководитель.Долго объснять.
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catcher69
Ответ заблокированному пользователю
Игорь Есмантович сделал гениальный пиар-ход - теперь ЦСКА самый популярный клуб в мировом хоккее - за ним теперь следят все, от простого болельщика в российской глубинке, до президентов ИИХФ и НХЛ. Браво, Игорь Вячеславович! Правильно говорят, если человек талантлив, то он талантлив во всём - и как руководитель и как пиарщик.
эффективный манагер перелогинься )))))))))
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Геннадий Томилин
Ты, Зин на грубость нарываешся
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Lapkiss
Какие санкции? Продлить бан на ЧМ?) а так думаю всем пофиг на этот иихф
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riverman1980
Ответ Savardus
Какие отсроумные тут комментаторы понабежали, которые на одном месте вертели нормы права, просто потому, что "А чо Вы нам сделаете". В принципе из таких людей и вырастают преступники. Сегодня тебе плевать на спортивный закон, а завтра на законы страны, потому что "А чо ты мне сделаешь"
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Uriy walmart
Ответ punker18
"-А если не будут брать? -Отключим газ!" (с)
Так не сработало
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rdyabin@icloud.com
Ответ Savardus
Какие отсроумные тут комментаторы понабежали, которые на одном месте вертели нормы права, просто потому, что "А чо Вы нам сделаете". В принципе из таких людей и вырастают преступники. Сегодня тебе плевать на спортивный закон, а завтра на законы страны, потому что "А чо ты мне сделаешь"
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Ответ Savardus
Я в своей жизни заплатил в бюджет своей родины налогов побольше тебя уж точно, и поменьше сем Вы обделал подъездов, судя по стилю Вашего общения. И по себе людей не судят, кто-то там должен на коленях стоять. Если Вы так привыкли зарабатывать всё в жизни, это не значит, что все такие же
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Savardus
Ответ rdyabin@icloud.com
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Вы правы, завтра в школу вести двух детей. Кстати, Вы, очевидно, прогуливали в своё время нюхая клей под лестницей? Раз не знаете как Д’артаньян пишется?
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Ответ riverman1980
Сейчас смешно вспоминать, как спортсрушные либералы обещали хоккейный армагеддон, если Федотов будет играть ))
Сейчас они поменяли тактику -
ноют про "права".
Не получилось сломать Россию силой и они включили жалкие потуги - ну встаньте перед нами на колени, это же по "международному праву" стоять так перед нами.
+10
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dimkaa1
Ответ riverman1980
Сейчас смешно вспоминать, как спортсрушные либералы обещали хоккейный армагеддон, если Федотов будет играть ))
Спортсрушным ватникам привычно, когда один человек за всех решения принимает, но в цивилизованных странах обычно обсуждения, прения и прочие атрибуты, которые занимают время
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Lavrentiy0602
Ответ riverman1980
Сейчас смешно вспоминать, как спортсрушные либералы обещали хоккейный армагеддон, если Федотов будет играть ))
точно) и где сейчас эти либералы. ЦСКА все делает правильно
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Rus Donskoy
Кунь лунь и Федотов в топ новостей последних дней
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Ответ David Rigert
а не будут ли потом проигравшие ЦСКА команды оспаривать результаты матчей?
Будут оспаривать в НХЛ, в ИИХФ, в Спортлото и на украине.
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