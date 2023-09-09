Тардиф о 2-м матче Федотова: «Еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ завтра обсудит это»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сказал, что Совет ИИХФ рассмотрит дело Ивана Федотова 10 сентября.

В пятницу вратарь вышел в стартовом составе ЦСКА на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1). Это была его 2-я игра в сезоне. 

4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции. 

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА и «Ак Барса» (2:5).

«Это еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ соберется в воскресенье, чтобы обсудить это.

Еще раз скажу, что ИИХФ будет твердо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы», – сказал президент Международной федерации хоккея. 

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12 комментариев

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Сергей Косомов
И кстати а почему нет даже разговоров о том, что бы подать в суд на ИИФХ за отменённый ЧМ. Ведь подготовка к нему денег стоит, а недополученая прибыль? Заставить их платить.
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ivan555navi
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Ответ Сергей Косомов
И кстати а почему нет даже разговоров о том, что бы подать в суд на ИИФХ за отменённый ЧМ. Ведь подготовка к нему денег стоит, а недополученая прибыль? Заставить их платить.
Потому, что на Западе нет независимого суда,
там все суды работают в его интересах.
+5
-4
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Пользователь Имени
Палка о двух концах, "завтра" перестанут признавать контракты с нашими клубами
+4
-4
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Вадим flanec
А Тардиф что, матчи КХЛ смотрит?)) Если так, то это говорит о популярности лиги.
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Операция Ы
Даже в воскресенье соберутся? Ничего себе имитация кипучей деятельности) Хотя, скорее всего просто очередную игру ЦСКА вместе посмотрят)
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kutavlik
...собака лаяла на дядю фраера....
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Vagner01
Да советуйтесь сколько угодно! Плевать на вас!
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GullitRuud
Ответ Пользователь Имени
Палка о двух концах, "завтра" перестанут признавать контракты с нашими клубами
Кто хочет играть в КХЛ будет здесь играть причем тут признание ИИХФ ? Конечно он сможет свалить без так сказать уведомления в любой момент , ну так и что по любому от человека которому неохота быть в команде толку мало .. пусть уезжает на его место придёт другой.
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