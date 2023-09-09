Тардиф о 2-м матче Федотова: «Еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ завтра обсудит это»

Люк Тардиф сказал, что Совет ИИХФ рассмотрит дело Ивана Федотова 10 сентября.

В пятницу вратарь вышел в стартовом составе ЦСКА на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1). Это была его 2-я игра в сезоне.

4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции.

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие в матче и «Ак Барса» (2:5).

«Это еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ соберется в воскресенье, чтобы обсудить это.

Еще раз скажу, что ИИХФ будет твердо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы», – сказал президент Международной федерации хоккея.