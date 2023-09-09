Буре не примет участия в заседании Совета ИИХФ по Федотову из-за конфликта интересов

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Павел Буре КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Павел Буре не примет участия в заседании Совета ИИХФ по Ивану Федотову.

Оно намечено на 10 сентября. Поводом стал выход вратаря ЦСКА на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1). 

«Он не может участвовать, когда [тема заседания] касается Российской Федерации», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции. 

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА и «Ак Барса» (2:5).

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1 комментарий

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serg215
Люк Тардиф- существо легкого поведения.
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