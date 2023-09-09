Буре не примет участия в заседании Совета ИИХФ по Федотову из-за конфликта интересов

Павел Буре не примет участия в заседании Совета ИИХФ по Ивану Федотову.

Оно намечено на 10 сентября. Поводом стал выход вратаря ЦСКА на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).

«Он не может участвовать, когда [тема заседания] касается Российской Федерации», – сказал президент Международной федерации хоккея .

4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции.

Ранее ИИХФ оштрафовала на 5 тысяч швейцарских франков за участие в матче и «Ак Барса» (2:5).