Буре не примет участия в заседании Совета ИИХФ по Федотову из-за конфликта интересов
Павел Буре не примет участия в заседании Совета ИИХФ по Ивану Федотову.
Оно намечено на 10 сентября. Поводом стал выход вратаря ЦСКА на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).
«Он не может участвовать, когда [тема заседания] касается Российской Федерации», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции.
Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА и «Ак Барса» (2:5).
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