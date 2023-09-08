Федотов одержал 1-ю победу в сезоне, отбив 12 из 13 бросков «Нефтехимика»

Теги ЦСКА Нефтехимик ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов одержал победу в матче КХЛ против «Нефтехимика» (5:1).

Вратарь ЦСКА отбил 12 из 13 бросков в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это его первая победа в лиге после службы в армии.

Федотов провел второй матч в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

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9 комментариев

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Василий Иванов
Да уж, а народ тут "хаты" на Нижнекамск грузил. Сколько же ты Ваня школьников без карманных денег оставил))
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Дмитрий Иванов
стена!!!
+8
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alelob
Да Нефтехимик разошёлся!
+5
-1
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Mihamoscow
Так держать 👏
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Операция Ы
Молодец! Потихоньку придёт в норму.
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pztpzhmx66
13 бросков , мощь )
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Серый
Камара чудак, однако
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