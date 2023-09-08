Федотов одержал 1-ю победу в сезоне, отбив 12 из 13 бросков «Нефтехимика»
Иван Федотов одержал победу в матче КХЛ против «Нефтехимика» (5:1).
Вратарь ЦСКА отбил 12 из 13 бросков в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это его первая победа в лиге после службы в армии.
Федотов провел второй матч в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.
В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.
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