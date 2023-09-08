Федотов – MVP ЦСКА в матче с «Нефтехимиком». Клуб выложил фото вратаря в военной форме

Теги ЦСКА фото КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов был признан MVP ЦСКА в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

Вратарь отбил 12 из 13 бросков в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это его первая победа в лиге после службы в армии.

Федотов провел второй матч в нынешнем сезоне. 1 сентября он играл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«От всей души поздравляем с первой победой! Дальше – больше!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Клуб выложил фото вратаря в военной форме.

Напомним, ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полосатый Октобус*)
С возвращением!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
khayembii
Жалко Ваню, конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Тардиф в бешенстве
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
icey_punk
Иван молодец. Если бы не его уверенная игра, счет мог бы быть 13:5 в пользу Нефтехимика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
берде
Откровенное глумление над игроком, в первую очередь. Детсад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий