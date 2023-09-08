Федотов – MVP ЦСКА в матче с «Нефтехимиком». Клуб выложил фото вратаря в военной форме

Иван Федотов был признан MVP ЦСКА в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

Вратарь отбил 12 из 13 бросков в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это его первая победа в лиге после службы в армии.

Федотов провел второй матч в нынешнем сезоне. 1 сентября он играл за против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«От всей души поздравляем с первой победой! Дальше – больше!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Клуб выложил фото вратаря в военной форме.

Напомним, ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.