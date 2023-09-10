Юров об игре «Металлурга»: «Начинаем чувствовать друг друга, принимаем правильные решения. Отсюда и голы»

Теги Металлург Мг Витязь КХЛ Люк Джонсон Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался об игре «Металлурга» после победы над «Витязем» (4:3).

19-летний нападающий стал автором победной шайбы. В 4 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ у него 3 (1+2) очка. 

– Ты забил свой первый победный гол в КХЛ. Как это было?

– На самом деле там все сделал Люк Джонсон – здорово поработал на пятаке, забрал шайбу, увидел меня и нашел передачей. А я уже сделал то, что отрабатываем на тренировках – накатывал, чтобы бросить. Оказался в нужное время в нужном месте.

– Как тебе голы партнеров?

– Классные голы после красивых комбинаций. Парни хорошо разыгрывали шайбу. В принципе, мы это и тренировали с середины июля, поэтому начинаем чувствовать друг друга, принимаем правильные, оптимальные решения с шайбой.

Отсюда и голы, хорошо, что это работает. Нужные и важные голы, – сказал Юров

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