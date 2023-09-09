19-летний Юров забил победный гол «Витязю», набрав очки в 3 играх подряд. Форвард «Металлурга» сыграл 16:50, среднее время в прошлом сезоне – 8:05
Данила Юров забросил первую шайбу в сезоне КХЛ.
«Металлург» обыграл «Витязь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
19-летний нападающий магнитогорского клуба отметился заброшенной шайбой на 41-й минуте в третьем периоде. Этот гол в результате стал победным для «Металлурга».
Данила Юров продлил свою результативную серию до трех матчей. Форвард делал по одной голевой передаче в матчах с ЦСКА и московским Динамо.
Таким образом, нападающий набрал 3 (1+2) очка в 4 матчах.
Добавим, что Юров провел 16 минут и 50 минут на льду в матче с «Витязем». Его игровое время в игре против «Автомобилиста» составило 13:15, против ЦСКА – 15:07, против «Динамо» – 14:55.
В прошлом сезоне Юров проводил на льду в среднем 8 минут и 5 секунд.
В НХЛ нападающий задрафтован «Миннесотой».
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