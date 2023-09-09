19-летний Юров забил победный гол «Витязю», набрав очки в 3 играх подряд. Форвард «Металлурга» сыграл 16:50, среднее время в прошлом сезоне – 8:05

Теги Металлург Мг Витязь Миннесота видео НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

Данила Юров забросил первую шайбу в сезоне КХЛ.

«Металлург» обыграл «Витязь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

19-летний нападающий магнитогорского клуба отметился заброшенной шайбой на 41-й минуте в третьем периоде. Этот гол в результате стал победным для «Металлурга».

Данила Юров продлил свою результативную серию до трех матчей. Форвард делал по одной голевой передаче в матчах с ЦСКА и московским Динамо.

Таким образом, нападающий набрал 3 (1+2) очка в 4 матчах.

Добавим, что Юров провел 16 минут и 50 минут на льду в матче с «Витязем». Его игровое время в игре против «Автомобилиста» составило 13:15, против ЦСКА – 15:07, против «Динамо» – 14:55.

В прошлом сезоне Юров проводил на льду в среднем 8 минут и 5 секунд.

В НХЛ нападающий задрафтован «Миннесотой».

8 комментариев

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Валерка Боров Сухачев
воробей убийца молодых талантов,хорошо что от него избавились )
+15
-2
+13
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Фёдор Кузнецов
Эффект Разина
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tamtamtamtamov
есть доверие - есть результат!
+8
-2
+6
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102RUS174
пока леги адаптируются , молодежь тащит металлург! 💪
+4
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Олег
Данила давай делай вещи.....Это путь в жизнь.....Разин поможет....Потенциал у тебя есть...Вперёд Магнитка!!!!
+3
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Сергей Нагорнов
Канцеров, Юров, Гребенкин очень интересно у Разина играют
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Владимир Кувшинов
Разину ещё бы Мичкова забрать у одного бездыря!!
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Magnit102
Ответ Валерка Боров Сухачев
воробей убийца молодых талантов,хорошо что от него избавились )
Искренне и полностью согласен 🤝👍!!!
+2
-2
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