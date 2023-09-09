19-летний Юров забил победный гол «Витязю», набрав очки в 3 играх подряд. Форвард «Металлурга» сыграл 16:50, среднее время в прошлом сезоне – 8:05

Данила Юров забросил первую шайбу в сезоне КХЛ.

«Металлург» обыграл « » (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

19-летний нападающий магнитогорского клуба отметился заброшенной шайбой на 41-й минуте в третьем периоде. Этот гол в результате стал победным для « ».

продлил свою результативную серию до трех матчей. Форвард делал по одной голевой передаче в матчах с ЦСКА и московским Динамо.

Таким образом, нападающий набрал 3 (1+2) очка в 4 матчах.

Добавим, что Юров провел 16 минут и 50 минут на льду в матче с «Витязем». Его игровое время в игре против «Автомобилиста» составило 13:15, против ЦСКА – 15:07, против «Динамо» – 14:55.

В прошлом сезоне Юров проводил на льду в среднем 8 минут и 5 секунд.

В нападающий задрафтован «Миннесотой».