Рябыкин о проблемах «Сибири» с качеством льда: «Дежурная ситуация для новых арен. Мы в «Авангарде» проходили это в Омске и Балашихе»

Дмитрий Рябыкин назвал проблему с качеством льда у «Сибири» типичной для новых арен.

– Как воспринимаете популярные в последние дни разговоры о проблемах со льдом в – в частности у «Сибири»?

– Это дежурная ситуация для тех клубов, которые переезжают с маленьких и старых стадионов на большие и новые. В свое время мы это проходили в « », когда в Омске запускалась новая арена. И, кстати, в Балашихе, куда на время строительства этой арены нам пришлось переехать.

« » на новом стадионе в двух матчах забила лишь один гол. Отчасти это можно объяснить низким качеством льда. Но с другой стороны тому же «Автомобилисту» лед не помешал забросить Новосибирску шесть шайб. Так что площадка – совсем не главное.

– Можете вспомнить проблемы «Авангарда» с площадкой?

– На любой новой арене остается определенное количество строительной пыли, тут никуда не денешься. Насколько понял, она попала в первую заливку, поэтому в паузе между играми лед заново переваривали. И постепенно качество площадки улучшалось.

Вообще надо понимать, что Омск всегда славился своим льдом – быстрым, жестким. В свое время это было одним из козырей нашей команды.

– А что с Балашихой?

– Когда мы переехали в Подмосковье, то были немного шокированы качеством площадки. Поэтому привезли из Омска наших специалистов – они следили за заливкой, улучшали воду и добавляли в нее химические добавки. В итоге удалось сделать лед в Балашихе очень качественным – быстрым, жестким.

Считаю, это один из тех мелких факторов, который позволил команде завоевать , – сказал бывший тренер омичей.

Гендиректор «Сибири» заявил, что проблемы со льдом на новой арене будут весь сезон: «Дело в бетонной плите. То же было на Олимпиаде в Сочи»