Фастовский о том, что «Сибири» не надо увеличивать бюджет: «Нет смысла выделять еще 50 млн и ставить задачу – финал Кубка Гагарина. Скупка звезд не даст эффекта»

Кирилл Фастовский объяснил высказывание об отказе увеличивать бюджет «Сибири».

– Вам припоминают слова, сказанные на итоговой пресс-конференции, о том, что « » не нуждается в увеличении бюджета.

– Это же нельзя было воспринимать впрямую.

– Но многие восприняли.

– Почти все. Я теперь боюсь людям что-то говорить. Не стоит все воспринимать буквально.

Почему я не ратую за увеличение бюджета? Увеличение бюджета на «чуть-чуть» не даст никакого положительного эффекта.

Либо мы переходим в другую категорию, либо не надо тратить больше денег. Не стоит это того! Надо развивать молодых, двигаться вперед, искать какие-то обмены.

Но не стоит просто скупать звезд, потому что это не даст эффекта.

Чтобы перейти в другую категорию – нужно по-другому себя позиционировать. Причем делать это на протяжении длительного срока. За один год никто ничего не выигрывает.

Сколько « » к этому шел, вкладывая колоссальные деньги в команду? А « » сколько лет вкладывался? Невозможно дать 900 миллионов на сезон и сказать: «Теперь становитесь чемпионами».

Нужно не просто выйти на этот уровень, а года четыре на нем держаться, чтобы приучить агентов и хоккеистов, что можно ехать в этот клуб.

Я говорил о том, что нет смысла выделить дополнительные 50 миллионов и ставить задачу играть в финале Кубка Гагарина.

Нужно развивать клуб, привлекать своих воспитанников, давать им прогрессировать, ловить перспективных ребят из других клубов, – сказал генеральный директор «Сибири» .