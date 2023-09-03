Рябыкин о старте «Авангарда»: «Конечно, проще начать сезон не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной домашней арене»

Теги Авангард Сибирь болельщики Дмитрий Рябыкин КХЛ Райан Спунер Иван Николишин Игорь Гераськин Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил старт «Авангарда» в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

Омский клуб стартовал с домашней победы над «Сибирью» (2:1). 

– Смотрели за сибирским дерби?

– «Авангард» и «Сибирь» выдали плотный матч. Обе команды показали неплохой хоккей, было много удалений, но пока страдает большинство.

Важно, что Омск смог одержать волевую победу, а отличились новички – Спунер и Гераськин. Полезно сыграл и Николишин. В плане психологии такой дебют важен – и для команды, и для новых игроков, и для  менеджмента.

– Омск открыл чемпионат дома – в отличие от вашей команды в прошлом сезоне...

– То 12-матчевое гостевое турне войдет в историю КХЛ, это вызов для любой команды. Конечно, проще начать не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной домашней арене, которая гонит тебя вперед. Вклад болельщиков в этот успех «Авангарда» очень весомый.

– От «Сибири» в новом тренерском формате ждут голов – а тут лишь одна шайба...

– У Новосибирска колючая команда. Омск получил много большинства, это спутало «Сибири» карты. Посмотрим, каким будет ее развитие, – сказал бывший главный тренер омичей. 

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1 комментарий

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ROS#
Ещё одна плохая попытка отмыться. Те же игроки которые для тебя были плохими дошли до финала конференции с нормальным тренером. Не там ищешь причины своего провала
+5
0
+5
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