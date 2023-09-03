Рябыкин о старте «Авангарда»: «Конечно, проще начать сезон не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной домашней арене»

Дмитрий Рябыкин оценил старт «Авангарда» в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

Омский клуб стартовал с домашней победы над «Сибирью» (2:1).

– Смотрели за сибирским дерби?

– « » и « » выдали плотный матч. Обе команды показали неплохой хоккей, было много удалений, но пока страдает большинство.

Важно, что Омск смог одержать волевую победу, а отличились новички – и . Полезно сыграл и . В плане психологии такой дебют важен – и для команды, и для новых игроков, и для менеджмента.

– Омск открыл чемпионат дома – в отличие от вашей команды в прошлом сезоне...

– То 12-матчевое гостевое турне войдет в историю КХЛ, это вызов для любой команды. Конечно, проще начать не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной домашней арене, которая гонит тебя вперед. Вклад болельщиков в этот успех «Авангарда» очень весомый.

– От «Сибири» в новом тренерском формате ждут голов – а тут лишь одна шайба...

– У Новосибирска колючая команда. Омск получил много большинства, это спутало «Сибири» карты. Посмотрим, каким будет ее развитие, – сказал бывший главный тренер омичей.