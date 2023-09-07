Гендиректор «Сибири» заявил, что проблемы со льдом на новой арене будут весь сезон: «Дело в бетонной плите. То же было на Олимпиаде в Сочи»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор «Сибири» высказался о плохом качестве льда на новой арене.

В четверг в первом матче на новой арене «Сибирь» обыграла «Барыс» (1:0 Б).

– Игроки остались недовольны льдом.

– Ну конечно, и это обычная история. Первый год будут такие проблемы.

– Прямо весь год?

– Да. Заново сварить лед нельзя. И дело даже не в воде, а в бетонной плите. Есть такая наука, называется «химия». Кто изучал свойства воды, тот знает, что с новой плитой проблемы всегда. Так и должно быть. То же самое было на Олимпиаде в Сочи, в прошлом году в Омске, у нас в ЛДС «Сибирь», когда мы поменяли плиту. И вот теперь здесь.

Но если правильно за льдом ухаживать, то можно сократить время. Это и химию правильную надо подбирать, и есть сложная система подготовки воды. Там используется много различных химикатов для того, чтобы нивелировать негативную усадку бетона. Он выдает пары, из‑за чего лед подтаивает. Но за год этот эффект уходит. Хотя будет сложно - надо закрывать дворец, топить лед. Называется это «отжиг», - сказал Кирилл Фастовский.

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3 комментария

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Александр Невский
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Короче загубили арену . Берите пример с Омска отличный лёд отличная арена .
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мик джагер
какую пургу несёт !!!!!! совсем с головой беда!!!! какие пары даёт бетон при минусовых температурах????? Сделали брак , теперь нужно деньги на ремонт !!!!
+5
-4
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