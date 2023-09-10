Дебринкета не устраивал статус игрока 2-го звена в «Оттаве» (Брюс Гарриок)

Алекса Дебринкета не устраивал статус игрока 2-го звена в «Оттаве».

Об этом сообщил журналист The Ottawa Sun Брюс Гарриок со ссылкой на информированные источники.

В межсезонье 25-летний форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, не договорился с «Сенаторс» о новом контракте и был обменян в « ».

Он подписал с «Ред Уингс» 4-летний контракт на 31,5 млн долларов (кэпхит – 7,875 млн).

Прошлый сезон Дебринкет завершал в качестве левого вингера второго звена канадского клуба. В первом звене на этой позиции чаще всего выходил капитан команды .

Штюцле об уходе Дебринкета из «Оттавы»: «Мы хотели, чтобы он остался. Но если ты сам этого не хочешь, то удачи в пути»