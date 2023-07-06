Клубы НХЛ оценивают Дебринкета на 7,8 млн долларов в год. Никто не готов предложить 8-летний контракт

Команды НХЛ не хотят предлагать Алексу Дебринкету длительный контракт.

« » больше месяца ведет переговоры об обмене нападающего в другой клуб.

У 25-летнего хоккеиста завершился контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента с правом на арбитраж.

Ранее сообщалось, что сторона хоккеиста запрашивает восьмилетний контракт с зарплатой в размере 8,77 миллиона долларов в год.

Клубы НХЛ, в свою очередь, оценивают на зарплату 7,8 миллиона долларов в год. При этом никто не хочет предлагать ему восьмилетний договор.

В число заинтересованных команд входят « », « » и « ».

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.