Клубы НХЛ оценивают Дебринкета на 7,8 млн долларов в год. Никто не готов предложить 8-летний контракт
Команды НХЛ не хотят предлагать Алексу Дебринкету длительный контракт.
«Оттава» больше месяца ведет переговоры об обмене нападающего в другой клуб.
У 25-летнего хоккеиста завершился контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента с правом на арбитраж.
Ранее сообщалось, что сторона хоккеиста запрашивает восьмилетний контракт с зарплатой в размере 8,77 миллиона долларов в год.
Клубы НХЛ, в свою очередь, оценивают Алекса Дебринкета на зарплату 7,8 миллиона долларов в год. При этом никто не хочет предлагать ему восьмилетний договор.
В число заинтересованных команд входят «Детройт», «Анахайм» и «Айлендерс».
Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
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