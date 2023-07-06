Клубы НХЛ оценивают Дебринкета на 7,8 млн долларов в год. Никто не готов предложить 8-летний контракт

Теги возможные переходы Айлендерс Оттава Детройт Анахайм НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

Команды НХЛ не хотят предлагать Алексу Дебринкету длительный контракт.

«Оттава» больше месяца ведет переговоры об обмене нападающего в другой клуб.

У 25-летнего хоккеиста завершился контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента с правом на арбитраж.

Ранее сообщалось, что сторона хоккеиста запрашивает восьмилетний контракт с зарплатой в размере 8,77 миллиона долларов в год.

Клубы НХЛ, в свою очередь, оценивают Алекса Дебринкета на зарплату 7,8 миллиона долларов в год. При этом никто не хочет предлагать ему восьмилетний договор.

В число заинтересованных команд входят «Детройт», «Анахайм» и «Айлендерс».

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
надеюсь, слух про Пажо + Валстром + 1 пик за него - просто слухи
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Так восьмилетний ему только Оттава может предложить, не так ли?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
У них один агент с Тарасенко что ли был...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FOX_SKILL
Разумные эти клубы. Вот сколько видел этого Дебринката, ну не тот это игрок с кем добиваются больших успехов, не выигрывают с такими КС.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тима Баярыстан
зная старину Лу не удивлюсь если и правда окажется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febanacci-88
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Так восьмилетний ему только Оттава может предложить, не так ли?
Не так. Оттава может договориться с условным Виннипегом, что подписывает Дебринкета, скажем 8 на 8 и тут же обменивает его в Джетс. То есть Виннипег договаривается с Алексом, а потом договаривается с Оттавой по компенсации и тогда получится на 8 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Игрок чистого льда. Под давлением теряется. Таким более 8,0 не даётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ахаха 8.7 многие себя Макдевида и возомнили))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Зайцев
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Так восьмилетний ему только Оттава может предложить, не так ли?
ну почему только Оттава. СКА может. И больше может .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ответ jigga
Ну я согласен папу раз 40- голов забил, дофига хочет конечно жук такой
С Кейном в составе конечно очки легче набирать. Особенно в большинстве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий