Дебринкет о сезоне в «Оттаве»: «Было классно играть в канадском городе. Очень благодарен за этот год»

Теги Оттава Детройт НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

Алекс Дебринкет высказался после ухода из «Оттавы».

«Сенаторс» обменяли форварда в «Детройт».

«Прежде всего хочу сказать, что очень благодарен за год, проведенный в «Оттаве». Я нашел здесь много новых друзей – это на всю жизнь, я провел замечательный год с офигенными парнями.

Было классно играть в канадском городе, известном своими страстными болельщиками. Я благодарен за то, что они поддерживали нас весь сезон. Я также благодарен партнерам, с которыми было приятно выходить на лед каждый день, и тренерам за то, что научили меня новому», – сказал Дебринкет.

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4 комментария

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gangstarr
Ну а что он еще скажет )
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kostya187
Вежливый, но не искренний. Просто не захотел играть в Оттаве. Удачи в Детройте!
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Hitgoe Himgob
Ответ Кино Музыка
Странная ситуация в НХЛ. Хоккей канадский, а все больше становится американским.
Поэтому канадцев в лиге 500, а американцев 300
+1
0
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