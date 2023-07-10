Дебринкет о сезоне в «Оттаве»: «Было классно играть в канадском городе. Очень благодарен за этот год»

Алекс Дебринкет высказался после ухода из «Оттавы».

«Сенаторс» обменяли форварда в « ».

«Прежде всего хочу сказать, что очень благодарен за год, проведенный в «Оттаве». Я нашел здесь много новых друзей – это на всю жизнь, я провел замечательный год с офигенными парнями.

Было классно играть в канадском городе, известном своими страстными болельщиками. Я благодарен за то, что они поддерживали нас весь сезон. Я также благодарен партнерам, с которыми было приятно выходить на лед каждый день, и тренерам за то, что научили меня новому», – сказал .