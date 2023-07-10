Дебринкет о сезоне в «Оттаве»: «Было классно играть в канадском городе. Очень благодарен за этот год»
Алекс Дебринкет высказался после ухода из «Оттавы».
«Сенаторс» обменяли форварда в «Детройт».
«Прежде всего хочу сказать, что очень благодарен за год, проведенный в «Оттаве». Я нашел здесь много новых друзей – это на всю жизнь, я провел замечательный год с офигенными парнями.
Было классно играть в канадском городе, известном своими страстными болельщиками. Я благодарен за то, что они поддерживали нас весь сезон. Я также благодарен партнерам, с которыми было приятно выходить на лед каждый день, и тренерам за то, что научили меня новому», – сказал Дебринкет.
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