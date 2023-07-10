Дебринкет перешел в «Детройт», подписав 4-летний контракт с кэпхитом 7,875 млн долларов. «Оттава» получила взамен Кубалика, проспекта Себранго и пик в 4-м раунде драфта-2024

«Оттава» обменяла форварда Алекса Дебринкета в «Детройт».

25-летний американец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал с «Ред Уингс» 4-летний контракт на 31,5 млн долларов (кэпхит – 7,875 млн).

Взамен «Сенаторс» получили 27-летнего нападающего , 21-летнего защитника-проспекта , условный выбор в 1-м раунде и выбор в 4-м раунде драфта-2024.

В 82 матчах прошлого сезона набрал 66 (27+39) очков.

На счету Кубалика 45 (20+25) баллов в 81 игре минувшего чемпионата .

Себранго в прошлом сезоне набрал 7 (4+3) очков в 39 матчах в АХЛ и 12 (1+11) баллов в ECHL в 23 играх.