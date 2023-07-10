Дебринкет перешел в «Детройт», подписав 4-летний контракт с кэпхитом 7,875 млн долларов. «Оттава» получила взамен Кубалика, проспекта Себранго и пик в 4-м раунде драфта-2024

Теги переходы Оттава Детройт НХЛ Доминик Кубалик Алекс Дебринкет деньги Донован Себранго Хоккей

«Оттава» обменяла форварда Алекса Дебринкета в «Детройт».

25-летний американец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал с «Ред Уингс» 4-летний контракт на 31,5 млн долларов (кэпхит – 7,875 млн).

Взамен «Сенаторс» получили 27-летнего нападающего Доминика Кубалика, 21-летнего защитника-проспекта Донована Себранго, условный выбор в 1-м раунде и выбор в 4-м раунде драфта-2024.

В 82 матчах прошлого сезона Дебринкет набрал 66 (27+39) очков.

На счету Кубалика 45 (20+25) баллов в 81 игре минувшего чемпионата НХЛ.

Себранго в прошлом сезоне набрал 7 (4+3) очков в 39 матчах в АХЛ и 12 (1+11) баллов в ECHL в 23 играх.

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9 комментариев

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Crosby174
А что у Оттавы с Норрисом? Будет играть или ЛТИР?
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Arctic_Baron
Ответ Tosha NeoN
перептил тройт или не ?
Себранго был не нужен, Куба приходил бесплатно, 1 раунд там Тройт может выбрать свой или Бостона. Пока болельщики Сенс говорят, что Дорион сам себе могилу роет. По факту у Сенс теперь солидный топ-9 и даже места есть чутка
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Crosby174
Ответ Tosha NeoN
перептил тройт или не ?
Вряд ли. Дебринкат 40+ забивала, ещё и в самом соку.
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Tosha NeoN
перептил тройт или не ?
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Артем Садуллаев
В принципе ожидаемо. Но я думал всё-таки будет пятилетний
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Изи бакет
В целом неплохо получилось для Тройта- Себранго перспективный деф, но еще совсем непонятно что из него получится и бостонский 1 пик, который вряд ли будет высоким
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Дима Миронов
Оттава за него больше отдала Чикаго
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Иван Павлов
Ответ Tosha NeoN
перептил тройт или не ?
Нет. 1 раунд - это по сути единственный реально ценный актив. Проспект из себя особо ничего не представляет на данный момент (тем более у Детройта есть молодые игроки посильнее в защите), а Кубалик через год скорее всего выйдет на рынок.
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Arctic_Baron
Ответ Tosha NeoN
перептил тройт или не ?
В плане зарплаты выдал ему по лучшему сезону на 78 очков и 40 голов.
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