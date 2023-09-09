Кокорев про 0:4 с «Динамо»: «В равных составах доволен игрой, но недоволен, как много пропустили в меньшинстве. Будем работать»

Теги КХЛ Дмитрий Кокорев Динамо Сочи Борна Рендулич Михал Криштоф Хоккей

Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4).

«Скажем так, при равной игре «пять на пять» сегодня все сыграли неравные составы. Команда «Динамо» хорошо использовала этот компонент. Собственно говоря, в большинстве они и забили все шайбы, а наше большинство не сыграло.

В равных составах я доволен игрой, но, естественно, недоволен тем, как много мы пропустили в меньшинстве. Над этим будем работать.

Однозначно, что матч в Казани отнял много сил и эмоций. Это мы все знаем и понимаем. В большинстве у нас были моменты, играли в зоне, была штанга, но не реализовали созданное. Сегодня была игра неравных составов.

Планируем ли дать сыграть Третьяку в свете огромной нагрузки на Бердина на старте сезона? Будем думать.

Ждем ли большего от связки Рендулича и Криштофа? Сегодня не сыграли вдвоем. У Рендулича были моменты, но то, что мы хотим видеть, пока не играет. Видно, что потенциал огромный. Ребята потихоньку добавляют.

Думаем, что в ближайшей игре и последующих матчах все будет хорошо», – сказал тренер «Сочи».

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