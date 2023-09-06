«Сочи» победил «Ак Барс» впервые с 2019 года. Тогда южане тоже выиграли в Казани
«Сочи» победил «Ак Барс» впервые за четыре года.
Команда тренера Дмитрия Кокорева выиграла у казанского клуба (3:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Сочи» Михаил Бердин отразил 30 бросков из 31.
Южане одержали первую победу в текущем сезоне после поражения от «Северстали» (3:6) и «Куньлуня» (0:3).
Это первая победа «Сочи» над «Ак Барсом» с 2019 года.
29 ноября 2019 года южане также добились выездной победы над «Ак Барсом» со счетом 1:0. После этого казанцы выиграли шесть очных матчей подряд.
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