«Сочи» победил «Ак Барс» впервые с 2019 года. Тогда южане тоже выиграли в Казани

Теги Ак Барс КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Михаил Бердин Хоккей

«Сочи» победил «Ак Барс» впервые за четыре года.

Команда тренера Дмитрия Кокорева выиграла у казанского клуба (3:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин отразил 30 бросков из 31.

Южане одержали первую победу в текущем сезоне после поражения от «Северстали» (3:6) и «Куньлуня» (0:3).

Это первая победа «Сочи» над «Ак Барсом» с 2019 года.

29 ноября 2019 года южане также добились выездной победы над «Ак Барсом» со счетом 1:0. После этого казанцы выиграли шесть очных матчей подряд.

9 комментариев

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marshal .masha
Ответ Old gamer
Южанам повезло если честно. Три момента три шайбы
Если бы Сочи забило свои моменты, особенно во втором периоде, то счет был бы вообще не приличным, а в третьем две штанги от Сочи…. Счет по игре, это Ак Барс отскочил, пропустив всего три
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Огюст
В Сочи не только тёмные ночи , но и хоккей сегодня оказался светлым ,победным во встрече с сильным соперником на его площадке -молодцы южане !
+3
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+3
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ВОЛКОДАВ
Мифтахов даже не пытался отбивать шайбы, летящие в район его правого плеча. Косяк конкретный однако, надо подтягивать, для вратаря уровня Ак Барса совсем не дело
+3
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rinat_rin
Ответ Old gamer
Южанам повезло если честно. Три момента три шайбы
Во втором периоде сочинцы просто возили соперника и должны были забивать не одну, а 2-3 шайбы.
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Алексей Чугуев
Ответ ВОЛКОДАВ
Мифтахов даже не пытался отбивать шайбы, летящие в район его правого плеча. Косяк конкретный однако, надо подтягивать, для вратаря уровня Ак Барса совсем не дело
Мне Ахтямов на предсезонке больше понравился
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