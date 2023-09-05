Кокорев о 0:3 от «Куньлуня»: «Сочи» владел инициативой по ходу матча, но подвели удаления»

Теги КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Дмитрий Кокорев оценил поражение «Сочи» от «Куньлуня» (0:3) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Владели инициативой по ходу матча, но подвели нас удаления. Наудалялись, поэтому все так и получилось.

Сегодня не сработало большинство. В принципе, у нас были моменты, и много. Но пока у нас страдает реализация, никак не можем забить гол в нужный момент.

Почему так получилось? Повторюсь, много удалялись. Из-за этого сбивался ритм игры, это аукается, и не можем забить», – сказал главный тренер «Сочи».

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1 комментарий

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rinat_rin
Разве не тренеры должны учить игроков играть в неравных составах? Если проигрывать Кунь Луню "под ноль", то у кого тогда Кокорев собирается выигрывать? У ЦСКА и Ак Барса?
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