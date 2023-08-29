Тренер «Сочи» Кокорев: «Болельщики сделали многое для того, чтобы на юге хоккей перестал восприниматься как экзотика»

Теги КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев высказался о «Сочи» в преддверии нового сезона КХЛ.

«Когда-то часто говорили, что хоккей для Сочи – экзотика. Где Сочи и где хоккей? Но уже через несколько дней наша команда начнет свой десятый сезон в КХЛ. И именно болельщики сделали многое для того, чтобы на юге хоккей перестал восприниматься как экзотика. Спасибо вам за эту любовь и поддержку!

Не буду бросаться громкими фразами про Кубок Гагарина – надо твердо стоять на земле двумя ногами. Могу только пообещать, что вся наша команда будет бороться за победу в каждом матче, мы хотим, чтобы и вы, и мы получали от игры только положительные эмоции», — сказал главный тренер «Сочи» во время презентации команды, обращаясь к болельщикам.

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