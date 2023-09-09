Кожевников об «Авангарде»: «Самый главный вопрос – есть доверие к Кравецу или нет? Если начнутся какие-то движения у него за спиной, что-то обязательно произойдет»

Александра Кожевникова беспокоит отношение к Михаилу Кравецу в «Авангарде».

Омский клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с двух побед – над «Сибирью» (2:1) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Пока еще вообще нельзя делать никаких выводов, сыграно-то по 2-3 матча. На мой взгляд, надо дать 10, а лучше 15-20 матчей, и только после этого станет понятно, правильный выбор сделал омский клуб или нет.

Самый главный вопрос в этом всем – есть ли доверие к тренеру или нет? Если начнутся какие-то телодвижения за спиной у , то в команде что-то обязательно произойдет.

Но если существует нормальная рабочая обстановка, и в тренера верят, то вероятность положительного результата гораздо выше», – считает двукратный олимпийский чемпион.