Кожевников об «Авангарде»: «Самый главный вопрос – есть доверие к Кравецу или нет? Если начнутся какие-то движения у него за спиной, что-то обязательно произойдет»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Александр Кожевников Хоккей

Александра Кожевникова беспокоит отношение к Михаилу Кравецу в «Авангарде».

Омский клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с двух побед – над «Сибирью» (2:1) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ). 

«Пока еще вообще нельзя делать никаких выводов, сыграно-то по 2-3 матча. На мой взгляд, надо дать 10, а лучше 15-20 матчей, и только после этого станет понятно, правильный выбор сделал омский клуб или нет.

Самый главный вопрос в этом всем – есть ли доверие к тренеру или нет? Если начнутся какие-то телодвижения за спиной у Кравеца, то в команде что-то обязательно произойдет.

Но если существует нормальная рабочая обстановка, и в тренера верят, то вероятность положительного результата гораздо выше», – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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Vadoniy
Стелет и стелет соломку, чтобы потом отбрехиваться, почему при Хартли было 2 финала, а после - то, что есть)
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Ilya63
К Хартли доверия выше крыши было - говорил, что это плохо...
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