Кожевников о том, что «Авангард» не назначил Воробьева: «Почему только его? Есть Светлов, 5-6 тренеров недооценены. Кравец – хороший, стабильный, умный»

Теги Авангард Илья Воробьев КХЛ Сергей Светлов Михаил Кравец Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников ответил, почему «Авангард» не назначил Илью Воробьева.

Специалист остается без работы после расторжения контракта с «Металлургом» по итогам прошлого сезона. 

«Почему мы говорим только о Воробьеве? Есть же еще, например, Сергей Светлов. У нас вообще 5-6 тренеров серьезно недооценены. Свои, доморощенные!

Но у каждого клуба существуют какие-то принципы, поэтому можно сколько угодно рассуждать о том, почему кто-то не пригласил того или иного тренера. Я уже говорил, что Кравец – хороший тренер, стабильный, умный, рассудительный.

Он это уже не раз доказывал в разных клубах. А дальше все зависит от руководства клуба – либо оно доверяет тренеру, либо не доверяет. И омичи сделали выбор», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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maxhonda
Йозенберг ещё. Не ну а чо. Я уверен, он несколько команд сможет тренировать, генменджерить и даже лакроссы ложить одновременно.
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+3
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Ястреб
Комментарии было больше, когда про Хартли писал🤣
+1
0
+1
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Anton Lisin
Да ближайшие 2-3 сезона бессмысленно какие-либо потуги исполнять в сторону КГ. ЦСКА даже без вратаря в финале окажется, потом Ак Барс. А там как раз года через три Йозе надоест игрушка.
0
0
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