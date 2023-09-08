Кожевников о том, что «Авангард» не назначил Воробьева: «Почему только его? Есть Светлов, 5-6 тренеров недооценены. Кравец – хороший, стабильный, умный»

Александр Кожевников ответил, почему «Авангард» не назначил Илью Воробьева.

Специалист остается без работы после расторжения контракта с «Металлургом» по итогам прошлого сезона.

«Почему мы говорим только о ? Есть же еще, например, . У нас вообще 5-6 тренеров серьезно недооценены. Свои, доморощенные!

Но у каждого клуба существуют какие-то принципы, поэтому можно сколько угодно рассуждать о том, почему кто-то не пригласил того или иного тренера. Я уже говорил, что – хороший тренер, стабильный, умный, рассудительный.

Он это уже не раз доказывал в разных клубах. А дальше все зависит от руководства клуба – либо оно доверяет тренеру, либо не доверяет. И омичи сделали выбор», – сказал двукратный олимпийский чемпион.