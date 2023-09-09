Ротенберг об интриге в КХЛ: «В театре мы знаем, что Отелло задушит Дездемону. А в хоккее по-разному – тем интереснее»

Роман Ротенберг сравнил хоккей с трагедией Уильяма Шекспира «Отелло».

– У вас есть вопросы к обороне? Как будете работать в дальнейшем?

– Вы имеете в виду первый гол? Наш защитник не имеет права уезжать с пятака. Один защитник там должен оставаться. Мы все это отработаем. Считаю, что все это на фоне усталости. Ребята подустали, у нас много травм. Нас в Питере ждут игроки, которые восстанавливаются. В следующем матче будут изменения в составе – введем свежую кровь. Слава богу, ребята начинают восстанавливаться. У нас на травме 10 человек на сегодняшний день. Они будут возвращаться – будет здоровая конкуренция.

Тем и интересен хоккей. В театре мы знаем, что Отелло задушит Дездемону. А в хоккее бывает по-разному – тем интереснее. Поэтому болельщики и ходят на матчи. Сегодня я увидел счастливых людей на трибунах – это самое важное.

Дальше будем работать, чтобы улучшить нашу игру. Бывает плохо играем, но побеждаем. Нужны и качество хоккея, и результат. Его добьемся через работу, через тренировочный процесс, – сказал главный тренер после поражения от « » (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ротенберг о том, что Лайпсик выбрал СКА: «Его супруга – актриса, которая училась по методикам Станиславского. Она сказала мужу, что в России хочет жить только в Петербурге»