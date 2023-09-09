Ротенберг об интриге в КХЛ: «В театре мы знаем, что Отелло задушит Дездемону. А в хоккее по-разному – тем интереснее»

Теги Локомотив СКА травмы болельщики КХЛ Роман Ротенберг книги Хоккей

Роман Ротенберг сравнил хоккей с трагедией Уильяма Шекспира «Отелло».

– У вас есть вопросы к обороне? Как будете работать в дальнейшем?

– Вы имеете в виду первый гол? Наш защитник не имеет права уезжать с пятака. Один защитник там должен оставаться. Мы все это отработаем. Считаю, что все это на фоне усталости. Ребята подустали, у нас много травм. Нас в Питере ждут игроки, которые восстанавливаются. В следующем матче будут изменения в составе – введем свежую кровь. Слава богу, ребята начинают восстанавливаться. У нас на травме 10 человек на сегодняшний день. Они будут возвращаться – будет здоровая конкуренция.

Тем и интересен хоккей. В театре мы знаем, что Отелло задушит Дездемону. А в хоккее бывает по-разному – тем интереснее. Поэтому болельщики и ходят на матчи. Сегодня я увидел счастливых людей на трибунах – это самое важное.

Дальше будем работать, чтобы улучшить нашу игру. Бывает плохо играем, но побеждаем. Нужны и качество хоккея, и результат. Его добьемся через работу, через тренировочный процесс, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Ротенберг о том, что Лайпсик выбрал СКА: «Его супруга – актриса, которая училась по методикам Станиславского. Она сказала мужу, что в России хочет жить только в Петербурге»

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21 комментарий

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Machine Head
Кто следующий задушит Дездемону вот в чем вопрос! Надеюсь , что Спартак . Хотя у Дездемоны и лед получше и три дня отдыха бггг.
+18
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+15
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hett
какой он умный и начитанный 🤗
+11
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ivan555navi
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Ответ Palex Palex
Если придираться, то правильнее сказать - Отелло Дездемону убьёт - так как вообще-то он ее заколол кинжалом...чтобы стать театралом сколько спектаклей надо посмотреть?
Если придираться к тем, кто придирается, то,
Шекспир не писал на английском, а писал на староанглийском - сильно отличающемся от современного.
В староанглийском оригинале: "дал острое питье".
В английском переводе душит, а потом закалывает.
А в переводе Пастернака Отелло только душит Дездемону.
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Lanc
Сравнивать надо уже не с театром, а с цирком.
+9
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Hivaga22
Ответ ivan555navi
Если придираться к тем, кто придирается, то, Шекспир не писал на английском, а писал на староанглийском - сильно отличающемся от современного. В староанглийском оригинале: "дал острое питье". В английском переводе душит, а потом закалывает. А в переводе Пастернака Отелло только душит Дездемону.
Где ещё, как не в комментах на спортсе, узнаешь такие тонкости переводов Шекспира!) Поражаюсь - насколько плохой сайт и насколько отличные комменты временами)
+6
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+6
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Palex Palex
Если придираться, то правильнее сказать - Отелло Дездемону убьёт - так как вообще-то он ее заколол кинжалом...чтобы стать театралом сколько спектаклей надо посмотреть?
+6
-1
+5
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Rodgeras
Ответ hett
какой он умный и начитанный 🤗
Он насиженый. Много сидел. В театре.
+5
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+4
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Иван Петров
Вот нет на него своей Дездемоны, наверное. ))))
+3
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Раменки за Динамо
Терпения олдовым болелам СКА. Эксперимент ещё не вышел из под контроля.
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hett
Ответ Rodgeras
Он насиженый. Много сидел. В театре.
на бутылке
+3
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Владимир
Сыграли всего четыре матча, а уже лазарет 10 человек!!! Кто у них там физподготовкой занимается!!???? В Питере уже второй состав во всю тренируется!! После домашней серии мы увидим третий состав!!!
+2
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sega megabitovich
Ответ Hivaga22
Где ещё, как не в комментах на спортсе, узнаешь такие тонкости переводов Шекспира!) Поражаюсь - насколько плохой сайт и насколько отличные комменты временами)
в комментах всегда собираются шикарные люди, которых интересно почитать 🙃
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Александр Рыбаков
На спектакль «Идиот» в Театр на Васильевском в Санкт-Петербурге ему бы сходить
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Антон Некрасов
капитан очевидность просто ! вот серьезно , спортс вы думаете нам интересно, слушать про наиглупейшие аналогии от этого "доцента наук?" итак уже тошнит от это фамилии
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Сергей
Мне кажется он скурил Камасутру и делает нам мозг
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Atsuktuvas
Отелло, задуши Ротенберга!..
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ЧакЧак
верим в Жозе !!! давай дальше пробивай дно !!!
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Melnikov1968
Какая усталость, что за бред? Четыре матча сыграли.
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Виктор Войнов
Ротенберг, ну что за спойлеры. Совесть имей
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Дмитрий Травницкий
В перекрёстном плей-офф шанс задушить Дездемону будет не только у Отелло 😁
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Beloded2007
Макбет Чемпионат КХЛ
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