Ротенберг о двух штрафах СКА подряд: «Ошибка судьи! Первого удаления не было. Он сказал, что извиняется, не увидел момент»

Роман Ротенберг высказался о судействе в матче с «Локомотивом» (2:3).

Во втором периоде СКА за 33 секунды пропустил два гола подряд в меньшинстве после удалений и .

«В меньшинстве надо играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться.

Но там судья подъехал – первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи!» – сказал главный тренер СКА Ротенберг.