Ротенберг о двух штрафах СКА подряд: «Ошибка судьи! Первого удаления не было. Он сказал, что извиняется, не увидел момент»
Роман Ротенберг высказался о судействе в матче с «Локомотивом» (2:3).
Во втором периоде СКА за 33 секунды пропустил два гола подряд в меньшинстве после удалений Максима Федотова и Сергея Сапего.
«В меньшинстве надо играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться.
Но там судья подъехал – первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи!» – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Только в нашей стране дилетант может управлять хоккеем а профессора этой игры ему лижут и завидуют