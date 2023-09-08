Ротенберг о двух штрафах СКА подряд: «Ошибка судьи! Первого удаления не было. Он сказал, что извиняется, не увидел момент»

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Сергей Сапего Максим Федотов Хоккей

Роман Ротенберг высказался о судействе в матче с «Локомотивом» (2:3).

Во втором периоде СКА за 33 секунды пропустил два гола подряд в меньшинстве после удалений Максима Федотова и Сергея Сапего.

«В меньшинстве надо играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться.

Но там судья подъехал – первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи!» – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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46 комментариев

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Vasyamarch91
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+64
-2
+62
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Rodgeras
Заодно перед Ротенбергом извинились лайсмены, судья видеогол, открывальщик скамейки, операторы и звукорежессёры, буфетчицы, убощицы, дворники, полицейские, водители трамваев. Одни лишь грузчики показали Роме дорогу, куда он может пойти принимать извинения.
+49
-1
+48
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LokoYarik
Судья специально так сказал,он знал что Йозе это расскажет в интервью и попадет опять на 300🤪🤣
+44
0
+44
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личные рекорды это не хоккей
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эти сопли прям бальзам
+33
0
+33
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vdksjs
Ну очевидно же, Локомотив играл третью игру, СКА четвертую, сегодня вообще матч отменять нужно было из-за этого, чего уж тут. Еще и в самолетах ночуют, попросите у РЖД тогда ночной плацкарт, может лучше будет
+27
-1
+26
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Krypton92
Яйца в кулак и вперёд - смотреть ещё 500 матчей НХЛ
+15
0
+15
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Igbin
"Ошибка судьи" - это же новый штраф, правильно?
+15
-1
+14
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Сидни Кросби 2
Ответ Rodgeras
Заодно перед Ротенбергом извинились лайсмены, судья видеогол, открывальщик скамейки, операторы и звукорежессёры, буфетчицы, убощицы, дворники, полицейские, водители трамваев. Одни лишь грузчики показали Роме дорогу, куда он может пойти принимать извинения.
Заливщики льда тоже извинились.
+13
0
+13
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Rjcnbr
Это рекорд КХЛ? Ну типо за три дня -600к на штрафы
+11
0
+11
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Зара Рудова
Ответ LokoYarik
Судья специально так сказал,он знал что Йозе это расскажет в интервью и попадет опять на 300🤪🤣
😂😂😂
+9
0
+9
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Павел Волков
Йозе забыл сказать о плохом качестве льда.
+10
-1
+9
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Mac Miller
В след сезоне свои игры Ска должен начинать в декабре, чтобы лёд уже холодный был и зрители не потели + у соперников больше игр, чем у ска.
+8
0
+8
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Сергей Сурков
достал,сопляк
+6
0
+6
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BVB Ultras
Пока самобытному клубу из Петербурга не хватает глубины состава, чтобы на равных бодаться с грандами КХЛ. Нужно усиление. Можно взять Ткачёва из Омска, Хмелевски из Уфы и Голдобина из Спартака. 16-ти миллионов, что есть под потолком, как раз должно хватить
+5
0
+5
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rusbash14
То лед плохой, то судьи. Нет в человеке мужского начала.
+5
-1
+4
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Rodgeras
Ответ Rjcnbr
Это рекорд КХЛ? Ну типо за три дня -600к на штрафы
Рома на обед больше тратит!
+7
-3
+4
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Rjcnbr
Ответ Rodgeras
Рома на обед больше тратит!
Такими темпами фуршет на закрытии в этом году будут вдоль всего МКАДа
+4
0
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
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наша Russia:
Только в нашей стране дилетант может управлять хоккеем а профессора этой игры ему лижут и завидуют
+5
-1
+4
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AVKU
Плохому танцору яйца мешают.
+4
-1
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Hola Hola
А куда они Грицюка подевали?
+3
0
+3
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Roman Roman
Ответ Igbin
"Ошибка судьи" - это же новый штраф, правильно?
опять без завтрака....
+3
0
+3
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Rodgeras
Ответ Сидни Кросби 2
Заливщики льда тоже извинились.
Они просто дописали свои извинения под прежней датой, присоеденившись к коллегам.
+3
0
+3
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карабашка
Ну помогите уже как-нибудь этому парню.Жалко же его.
+3
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_Абырвалг_
Кадр дня . СКА берет тайм- аут, Корешков объясняет игрокам на планшете как играть в оставшееся время, а набриолиненный мажор в стороне сопли жует!
+2
0
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Alexander91
Еще -300 тысяч?)
+2
0
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