Ротенберг о поражении СКА от «Локомотива»: «Тяжело выиграть матч втроем. Можно, конечно, как в финале Олимпиады-2018, но Исаев сильнее немецкого вратаря»

Теги Локомотив СКА Сборная России по хоккею Игорь Никитин Сборная Германии по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Даниил Исаев Хоккей

Роман Ротенберг отметил игру вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

Ярославцы обыграли СКА (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

23-летний голкипер ярославцев отразил 26 бросков из 28. 

– Надо отметить, как здорово сыграл сегодня Исаев у «Локомотива». Нам было тяжело. Вся ярославская команда сыграла здорово. Тяжело выиграть матч в меньшинстве. Особенно, когда играешь втроем.

Можно, конечно, сделать, как в финале Олимпиады (в Пхенчхане-2018 против Германии – прим. Sports.ru), но Исаев сильнее немецкого вратаря. Поэтому лучше не удаляться. 

– Ожидали, что «Локомотив» будет много атаковать в третьем периоде?

– Я давно знаком с Игорем Валерьевичем Никитиным. Здесь все без сюрпризов. «Локомотив» здорово сыграл. Они упростили свой хоккей, отдали нам шайбу. Мы старались прорываться на пятак, но у ярославцев одна из лучших оборон в лиге. Они не пускали туда. В будущих матчах нам надо эти вопросы решать, больше бросать, пролезать на пятак. И, конечно, закрыть вратаря.

Сегодня, как и в прошлом сезоне, Исаев провел против нас свой лучший матч. Хочу пожелать ему, чтобы он так играл против всех соперников. Не только против нас. Если он будет играть так всегда – многие команды потеряют очки, – сказал главный тренер СКА. 

Ротенберг о двух штрафах СКА подряд: «Ошибка судьи! Первого удаления не было. Он сказал, что извиняется, не увидел момент»

Ротенберг о концовке игры с Беларусью: «Вспомните, как было в финале Пхенчхана-2018. Мы сняли вратаря, а Каблуков выиграл борьбу сразу у трех немцев, как в 1945‑м»

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2 комментария

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цэсемьэр
тем временем по штрафному времени 10-10, а по броскам 33-28 в пользу Ярославля😁
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Раменки за Динамо
Фраза "закрыть вратаря" звучит, как угроза.
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