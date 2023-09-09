Ротенберг о поражении СКА от «Локомотива»: «Тяжело выиграть матч втроем. Можно, конечно, как в финале Олимпиады-2018, но Исаев сильнее немецкого вратаря»

Роман Ротенберг отметил игру вратаря «Локомотива» Даниила Исаева.

Ярославцы обыграли СКА (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

23-летний голкипер ярославцев отразил 26 бросков из 28.

– Надо отметить, как здорово сыграл сегодня Исаев у « ». Нам было тяжело. Вся ярославская команда сыграла здорово. Тяжело выиграть матч в меньшинстве. Особенно, когда играешь втроем.

Можно, конечно, сделать, как в финале Олимпиады (в Пхенчхане-2018 против – прим. Sports.ru), но сильнее немецкого вратаря. Поэтому лучше не удаляться.

– Ожидали, что «Локомотив» будет много атаковать в третьем периоде?

– Я давно знаком с Игорем Валерьевичем Никитиным. Здесь все без сюрпризов. «Локомотив» здорово сыграл. Они упростили свой хоккей, отдали нам шайбу. Мы старались прорываться на пятак, но у ярославцев одна из лучших оборон в лиге. Они не пускали туда. В будущих матчах нам надо эти вопросы решать, больше бросать, пролезать на пятак. И, конечно, закрыть вратаря.

Сегодня, как и в прошлом сезоне, Исаев провел против нас свой лучший матч. Хочу пожелать ему, чтобы он так играл против всех соперников. Не только против нас. Если он будет играть так всегда – многие команды потеряют очки, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о двух штрафах СКА подряд: «Ошибка судьи! Первого удаления не было. Он сказал, что извиняется, не увидел момент»

Ротенберг о концовке игры с Беларусью: «Вспомните, как было в финале Пхенчхана-2018. Мы сняли вратаря, а Каблуков выиграл борьбу сразу у трех немцев, как в 1945‑м»