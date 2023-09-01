Ротенберг о том, что Лайпсик выбрал СКА: «Его супруга – актриса, которая училась по методикам Станиславского. Она сказала мужу, что в России хочет жить только в Петербурге»

Теги СКА светская хроника КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик девушки и спорт кино Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что жена Брендана Лайпсика хотела переехать в Петербург.

29-летний канадец в межсезонье подписал контракт со СКА на 2 года. Он обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу получения гражданства РФ.

«Многие ребята пошли на серьезные компромиссы, чтобы играть в СКА. Они все хотят играть в СКА. У нас спрашивают – Лайпсику другие клубы давали гораздо больше денег, а вот он выбрал СКА. Никто не понимает, почему. 

А там есть другая история. Супруга Лайпсика [Амалия Уильямсон] – актриса, которая училась по методикам Станиславского и уважает нашу культуру, ленинградские театры. И она сказала мужу, что в России есть только один город, где она хочет жить – Санкт-Петербург.

Так что есть много разных деталей, моментов, это не только касается Лайпсика, есть много других примеров», – сказал главный тренер СКА. 

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28 комментариев

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Bartez1986
Не верю!
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Сергей Орлов
Рома, твоим историям не поверит самый распоследний алкаш. Даже за бутылку.
+31
-3
+28
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banchik1
Ответ Oleg Olegov
Ну, логично, Станиславский же знаменит именно как ленинградский режиссёр. И деньги СКА тут вообще не причём. Они, конечно, предлагали меньше всех.
Думаю, вообще деньги не предлагали. Исключительно абонемент в Мариинку.
+19
-2
+17
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цэсемьэр
Станиславский родился, жил, работал и умер в Москве, но откуда это знать новообращенному россиянину?
#мхатовскаяпауза
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Oleg Olegov
Ну, логично, Станиславский же знаменит именно как ленинградский режиссёр.
И деньги СКА тут вообще не причём. Они, конечно, предлагали меньше всех.
+13
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+11
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Венер Кучербаев
Ответ Machine Head
Да ему главное нести пургу . Он же ни одной книги не прочитал , наверное . Откуда он может что -то знать про Станиславского .
теперь Ротенбергу ещё требуется посмотреть 800 спектаклей. вместе с Лайпсиком, конечно.
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Dragon10
Неужели отец Лайпсика уважал Ломоносова и хотел учиться в МГУ, а бабушка всю жизнь мечтала работать на ММК, раз Брендан добрался до Питера транзитом через ЦСКА и Металлург?)))
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Machine Head
Ответ Bartez1986
Не верю!
По Станиславскому !))
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Как дела на заводе
а еще у Станиславского Моуриньо лично обучался )))
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catcher69
ахахахахахахаха)))))))))))))))))))))))
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catcher69
Ответ Pink Floyd1276
За бутылку поверят.
по станиславскому !!!!!!!!!!!!
+3
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Machine Head
Ответ цэсемьэр
Станиславский родился, жил, работал и умер в Москве, но откуда это знать новообращенному россиянину? #мхатовскаяпауза
Да ему главное нести пургу . Он же ни одной книги не прочитал , наверное . Откуда он может что -то знать про Станиславского .
+7
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Machine Head
Мне кажется , что врет , как дышит . За такие деньги эта актриса полюбит все что -угодно . Я уверен , что там , кроме зарплаты еще куча невидимых плюшек. Мерзко даже читать . Все хотят играть в ска , потом едут в Сочи , ладу , витязь
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Yndestad
"Снималась в фильме Super Dicks в роли Sasha." Интересное кино, наверно)
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Pink Floyd1276
Ответ Сергей Орлов
Рома, твоим историям не поверит самый распоследний алкаш. Даже за бутылку.
За бутылку поверят.
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catcher69
Ответ Pink Floyd1276
... по системам Станиславского.
по ним же играет и ска....
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catcher69
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
там рублями разве платят ???
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Сульшер жги!
Не, ну Том Хэнкс просто отдыхает. Куда таким актерам
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Серый
пиарщики ленинградского поцыка перебарщивают
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greedy
Система СКА слилась с системой Станиславского. Система в степени системы. Ротенберг в экстазе.
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Uriah Heep
Зачем одно и то же говорить дважды?! И зачем превращать портал в личный блог Ротенберга?!
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Антон Некрасов
хахах не знал , что у него жена есть .. он у нас в Магнитке по массажкам только так ходил
..девки его любили все , говорили что у него ого-го ) неверный супруг оказалось
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alexey102rus
прапрадеда Лайпсика звали Питер, поэтому он выбрал Санкт-Петербург.
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madflava
семья актеров, если вeрить Ротенбeргу
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Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
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