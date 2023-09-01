Ротенберг о том, что Лайпсик выбрал СКА: «Его супруга – актриса, которая училась по методикам Станиславского. Она сказала мужу, что в России хочет жить только в Петербурге»
Роман Ротенберг сообщил, что жена Брендана Лайпсика хотела переехать в Петербург.
29-летний канадец в межсезонье подписал контракт со СКА на 2 года. Он обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу получения гражданства РФ.
«Многие ребята пошли на серьезные компромиссы, чтобы играть в СКА. Они все хотят играть в СКА. У нас спрашивают – Лайпсику другие клубы давали гораздо больше денег, а вот он выбрал СКА. Никто не понимает, почему.
А там есть другая история. Супруга Лайпсика [Амалия Уильямсон] – актриса, которая училась по методикам Станиславского и уважает нашу культуру, ленинградские театры. И она сказала мужу, что в России есть только один город, где она хочет жить – Санкт-Петербург.
Так что есть много разных деталей, моментов, это не только касается Лайпсика, есть много других примеров», – сказал главный тренер СКА.
#мхатовскаяпауза
И деньги СКА тут вообще не причём. Они, конечно, предлагали меньше всех.
..девки его любили все , говорили что у него ого-го ) неверный супруг оказалось