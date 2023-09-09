Леонтьев о 20 минутах штрафа «Нефтехимика» и 1:5 от ЦСКА: «Удаляться так много в этой лиге нельзя – сразу накажут»
Олег Леонтьев оценил поражение «Нефтехимика» от ЦСКА (1:5) в КХЛ.
«Много удалений, 20 минут штрафа – это слишком много для одного матча. Плюс индивидуальные ошибки. Эти факторы привели к такому результату. Хотя моменты у нас тоже были, чтобы переломить ход матча. Но удаляться в этой лиге так много нельзя – сразу накажут, поэтому такой результат.
Конечно, когда забиваешь первым, тебе легче вести игру, чувствуешь себя увереннее. Во втором периоде у соперника хорошо получилось наложение.
Игра Шаборшина и Гайнуллина? Они дебютировали в КХЛ сразу против чемпиона, будем их использовать и наигрывать. Для первой игры неплохо, но по одной игре судить неправильно», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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