Федоров о Федотове в матче с «Нефтехимиком»: «Ивану было сложновато без работы, без бросков. Тем не менее его фокус сохранялся все 60 минут»

Теги ЦСКА Нефтехимик Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался об игре Ивана Федотова в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

Вратарь ЦСКА одержал первую победу в сезоне, отбив 12 из 13 бросков.

«Насколько важно было сейчас Ивану отыграть матч на ноль? Ну, в общем-то, такие моменты бывают. Ивану было сложновато без работы, без бросков. Тем не менее его фокус сохранялся все 60 минут.

Ну и [пропущенная] шайба – хороший гол. Чуть потеряешь концентрацию – сразу соперник обычно наказывает. Поэтому ничего страшного, разберем. Правильно сказали: сезон длинный. Будем работать над этим», – заявил главный тренер ЦСКА Федоров.

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1 комментарий

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Yulia Gurchenkova
Наберёт форму и выйдет на прежний уровень💪🏻
Главное, чтобы психологическое давление выдержал.
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