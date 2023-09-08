Федоров о Федотове в матче с «Нефтехимиком»: «Ивану было сложновато без работы, без бросков. Тем не менее его фокус сохранялся все 60 минут»
Сергей Федоров высказался об игре Ивана Федотова в матче с «Нефтехимиком» (5:1).
Вратарь ЦСКА одержал первую победу в сезоне, отбив 12 из 13 бросков.
«Насколько важно было сейчас Ивану отыграть матч на ноль? Ну, в общем-то, такие моменты бывают. Ивану было сложновато без работы, без бросков. Тем не менее его фокус сохранялся все 60 минут.
Ну и [пропущенная] шайба – хороший гол. Чуть потеряешь концентрацию – сразу соперник обычно наказывает. Поэтому ничего страшного, разберем. Правильно сказали: сезон длинный. Будем работать над этим», – заявил главный тренер ЦСКА Федоров.
Главное, чтобы психологическое давление выдержал.