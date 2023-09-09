Тренер «Куньлуня» об 1:5: «С таким количеством удалений непросто играть против «Ак Барса», 3 гола в меньшинстве пропустили»

Теги Ак Барс КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил поражение «Куньлуня» от «Ак Барса» (1:5) в КХЛ.

«Думаю, первый период никого не разочаровал. Понимали, в каком состоянии «Ак Барс» после игры с «Сочи». Они выскочили, мы ответили тем же – интересный период, хорошие скорости.

Второй тоже начался интересно для нас: держались в зоне соперника, создавали моменты. Потом допустили ошибку, игра ушла в нашу зону, и пришлось тяжело.

С таким количеством удалений непросто играть против «Ак Барса», три гола в меньшинстве пропустили. Счет на табло, этим все сказано – сегодня он такой, какой есть», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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