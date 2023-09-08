Тренер «Куньлуня» о проблемах с составом: «У нас 26 игроков, и это все. Дай бог, чтобы все оставались здоровыми. Нет дополнительных финансов, команд ВХЛ и МХЛ»

Тренер «Куньлуня» рассказал о проблемах команды с составом.

«Все очень просто – количество игроков на данный момент такое же, каким оно было при подготовке к сезону. К примеру, у нас есть три хороших вратаря: Джереми Смит, Мэтт Джарасик и Саша Лазушин. Есть восемь взрослых защитников и один молодой, и в этих двух компонентах мы укомплектованы. Есть 14 нападающих, и это все.

Саша Лазушин получил травму, он будет отсутствовать в течение следующих нескольких недель, и мы остались с двумя вратарями. Мы не имеем дополнительные финансовые средства, чтобы подписать еще одного вратаря, и ни команды в ВХЛ, ни в молодежной лиге, откуда могли кого-то взять, у нас нет.

То же самое со всеми другими игроками – дай бог, чтобы они оставались здоровыми, продолжали играть. Но мы потеряли уже – недавно в Канаде прооперировали его кисть, и он выбыл на срок в лучшем случае две с половиной – три недели, в худшем – на четыре месяца.

У Паркера Фу переломы ребер, и это четыре-пять недель. Заменить таких игроков некем, и если бы все оставались здоровыми, то все было бы нормально», – сказал Виктор Игнатьев.

«Куньлунь» – лидер КХЛ. Что-что?