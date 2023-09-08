Никитин о 3:2 со СКА: «Два гола в большинстве дали нам психологическое преимущество. Ребята молодчики, в третьем периоде играли агрессивно, старались прессинговать»

Игорь Никитин подвел итоги матча «Локомотива» против СКА (3:2).

«Два гола в большинстве дали нам определенное психологическое преимущество. Ребята молодчики, в третьем периоде не отошли от своей игры, играли агрессивно, старались прессинговать. Непростой матч, но игра нам точно пойдет в зачет.

Я думаю, что предыдущие игры мы не смотрели за своими воротами. Это нанесло отпечаток. Мы понимали, что в достаточно мастеров, которые накажут за ошибку.

Я перед игрой говорил, что тут не выиграешь только атакой или только обороной. Мы должны быть компетентны в двух направлениях.

Бочаров обязательно будет играть в будущем. Исаев просто первой игрой переломил график. Важно было дать возможность реабилитироваться. Видите, часто планируешь одно, а происходит немного иначе. Повторюсь, будет играть», – сказал главный тренер « » .