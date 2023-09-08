Федотов – в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком». ИИХФ обещала санкции, если он продолжит играть
Иван Федотов попал в стартовый состав ЦСКА на игру с «Нефтехимиком».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Федотов сыграет в воротах ЦСКА с первых минут игры. Даниил Дорняну будет запасным вратарем.
Федотов проведет второй матч в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.
В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.
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