Федотов – в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком». ИИХФ обещала санкции, если он продолжит играть

Иван Федотов попал в стартовый состав ЦСКА на игру с «Нефтехимиком».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Федотов сыграет в воротах ЦСКА с первых минут игры. будет запасным вратарем.

Федотов проведет второй матч в нынешнем сезоне. 1 сентября он сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию . Армейцы проиграли со счетом 2:5, пропустил все 5 шайб.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

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