Назаров о Тардифе: «Будь Мавроди жив, он нанял бы десятника Люка в структуру финансовой пирамиды «МММ»

Теги ЦСКА ИИХФ Андрей Назаров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на попадание Ивана Федотова в стартовый состав ЦСКА.

Вратарь играет против «Нефтехимика», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Бедный Люк уже не знает, что сделать. Сегодня он снова увидел Ивана Федотова в воротах ЦСКА. Тардиф похож на десятника из финансовой пирамиды «МММ».

В ИИХФ каждый матч увеличивают штрафы и накладывают санкции, но денег этих отдавать им никто не собирается. Нормальные граждане России над этим просто смеются и наслаждаются регулярным чемпионатом КХЛ.

Помнится, Сергей Мавроди долго искал себе замену и, похоже, наконец-то ее нашел. Будь Мавроди жив, он, думаю, с радостью бы нанял на работу десятника Люка в структуру финансовой пирамиды «МММ». Люк увеличивает штрафы, но деньги никто не несет», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Над тобой уже давно смеются, однако, ты продолжаешь молотить языком, потому что ни один нормальный менеджер тебя на работу не пригласит. Умом тебя бог не наградил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
А те кому лижет этот тип, МММ крышевали...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Alexeev
А Назарова Мавроди бы и листовки раздавать у ТЦ не взял
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Ларин исписался. Откровенную туфту Назарову впаривает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий