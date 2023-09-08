Назаров о Тардифе: «Будь Мавроди жив, он нанял бы десятника Люка в структуру финансовой пирамиды «МММ»

Андрей Назаров отреагировал на попадание Ивана Федотова в стартовый состав ЦСКА.

Вратарь играет против «Нефтехимика», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Бедный Люк уже не знает, что сделать. Сегодня он снова увидел в воротах . Тардиф похож на десятника из финансовой пирамиды «МММ».

В ИИХФ каждый матч увеличивают штрафы и накладывают санкции, но денег этих отдавать им никто не собирается. Нормальные граждане России над этим просто смеются и наслаждаются регулярным чемпионатом КХЛ.

Помнится, Сергей Мавроди долго искал себе замену и, похоже, наконец-то ее нашел. Будь Мавроди жив, он, думаю, с радостью бы нанял на работу десятника Люка в структуру финансовой пирамиды «МММ». Люк увеличивает штрафы, но деньги никто не несет», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.