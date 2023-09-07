Никита Щитов: «Федотов будет прогрессировать, когда вся шумиха вокруг него уляжется. Ему станет легче»

Никита Щитов высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию . После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

«Мне интересно, как будет развиваться ситуация с , прежде всего в игровом плане. Любопытно, как он сумеет преодолеть все то, что с ним происходит, и как он себя покажет.

Считаю, что Иван будет прогрессировать, когда вся шумиха вокруг него уляжется. Ему станет легче», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

Как дела у Федотова? Просидел два матча подряд в запасе – говорит, что готов на 70-75%