Президент «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы гендиректор 50 лет работал в клубе, как в годы СССР. Ведь это опыт»

Президент «Динамо» высказался о том, что в клубе часто меняют гендиректора.

– За эти шесть лет клуб возглавляли семь генеральных директоров. Помимо этого, Владимир Газизов несколько раз являлся исполняющим обязанности гендиректора. Можете рассказать подробнее о причинах столь частых изменений на столь важной для управления клубом позиции?

– Мы не заинтересованы в столь частой замене генеральных директоров. Нам бы хотелось, чтобы гендиректор пришел и, как в годы советской власти, все 50 лет работал в «Динамо» (смеется). Ведь это опыт.

Вы задавали вопрос, с чем мне пришлось столкнуться на посту председателя совета директоров. Наверное, без опыта первых лет я бы не имел тех знаний, которые имею сейчас.

То же самое касается и работы на посту гендиректора. Неважно, работал человек генеральным директором условно СКА или «Спартака», но в «Динамо» есть своя специфика. Это самостоятельный клуб со своими традициями, своими задачами и проблемами, которые нужно знать.

Плюс взаимоотношения с советом директоров и акционерами клуба. Тут тоже возникают нюансы, которые генеральный директор должен отслеживать.

– Так что же приводит к подобной кадровой текучке?

– Первые замены произошли в связи с тем, что клуб переходил от Центрального совета к двум акционерам – Фонду и ВТБ. Когда акционером клуба являлся ЦС, у него было свое видение генерального директора, и тогда работали Федоров и Шанцев. И неплохо работали, – сказал президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

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